«J’ai dormi avec...» : Cette nuit très spéciale racontée par Didier Deschamps

Vainqueur de la Coupe du monde comme sélectionneur en 2018, Didier Deschamps était déjà là vingt ans plus tôt, sur le terrain, pour le premier sacre de l’équipe de France. L’ancien de l’OM avait vécu une soirée magique, et une nuit très particulière dans la foulée...

A la tête de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps va bientôt céder sa place puisque la Coupe du monde organisée cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique sera sa dernière en tant que sélectionneur. L’ancien de l’OM possède le plus beau palmarès du football tricolore, avec deux sacres à la Coupe du monde, sur le banc de touche en 2018 et sur le terrain vingt ans plus tôt, avec le sacre légendaire de 1998.

« On a envie de suspendre le temps mais on ne peut pas » Capitaine de la première équipe de France sacrée championne du monde, Didier Deschamps avait raconté le mélange d’émotions qui l’avait habité après le coup de sifflet final du match face au Brésil (3-0). « Il y en a tant. On ne réalise pas, en fait. On ne sait pas exactement ce qu'on vit. On n'a aucun recul, c'est de l'instantané. On est dans l'irrationnel, disait-il en 2014, dans un entretien accordé au Parisien. C'est une forme d'aboutissement. On ne peut pas aller plus haut. C'est une apothéose. On a envie de suspendre le temps mais on ne peut pas. C'est le sommet. On est sur le toit du monde. J'ai connu d'autres grands moments mais ça reste tout en haut. L'étoile ! »