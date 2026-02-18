Zinedine Zidane : La rencontre qui a changé sa vie, «il était en admiration»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les joueurs qui ont côtoyé Zinedine Zidane en garde tous un souvenir impérissable, même si cela n’a pas duré longtemps. Un ancien joueur de l’équipe de France a d’ailleurs connu une première rencontre assez particulière avec Zizou.

Lors de la Coupe du monde 2006, la France a fait la découverte de Franck Ribéry, convoqué pour la première fois en Bleus afin de participer au Mondial. L'occasion pour le jeune ailier de rencontrer un certain Zinedine Zidane qui participe lui à sa dernière compétition puisqu'il est déjà acté qu'il prendra sa retraite à l'issue de la Coupe du monde. Raymond Domenech, alors sélectionneur de l'équipe de France, raconte d'ailleurs la première rencontre entre les deux joueurs.

Zinédine Zidane : "La première fois qu'on a fait un stage en Équipe de France avec Franck Ribéry, c'était à la montagne, à Tignes. Et il m'avait lancé une boule de neige ! Les autres joueurs étaient surpris. Mais moi, en faisant ça, je l'ai trouvé top !



Quand Ribéry rencontre Zidane « Franck était exceptionnel. Il a apporté dans cette équipe de vieux, son inconscience. Chez lui ça s’appelle comme ça, il est capable de tout. L’histoire du stage, c’est qu’il ne connaissait personne. Au premier footing, en mai, il y avait encore de la neige dans les parcours… Qu’est-ce que tu crois qu’il a fait. Il a commencé, il a pris une boule de neige, il la jette dans le paquet, et elle tombe sur qui… Sur Zidane », raconte-t-il dans le podcast Offense, avant de poursuivre.