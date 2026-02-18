Zinedine Zidane : La rencontre qui a changé sa vie, «il était en admiration»

Les joueurs qui ont côtoyé Zinedine Zidane en garde tous un souvenir impérissable, même si cela n’a pas duré longtemps. Un ancien joueur de l’équipe de France a d’ailleurs connu une première rencontre assez particulière avec Zizou.
Lors de la Coupe du monde 2006, la France a fait la découverte de Franck Ribéry, convoqué pour la première fois en Bleus afin de participer au Mondial. L'occasion pour le jeune ailier de rencontrer un certain Zinedine Zidane qui participe lui à sa dernière compétition puisqu'il est déjà acté qu'il prendra sa retraite à l'issue de la Coupe du monde. Raymond Domenech, alors sélectionneur de l'équipe de France, raconte d'ailleurs la première rencontre entre les deux joueurs.
Quand Ribéry rencontre Zidane
« Franck était exceptionnel. Il a apporté dans cette équipe de vieux, son inconscience. Chez lui ça s’appelle comme ça, il est capable de tout. L’histoire du stage, c’est qu’il ne connaissait personne. Au premier footing, en mai, il y avait encore de la neige dans les parcours… Qu’est-ce que tu crois qu’il a fait. Il a commencé, il a pris une boule de neige, il la jette dans le paquet, et elle tombe sur qui… Sur Zidane », raconte-t-il dans le podcast Offense, avant de poursuivre.
«Il était en admiration devant Zidane»
« Tu ne peux même pas te mettre en colère… Zidane sourit. J’étais en train de courir, et je me disais que c’était gagné. Tu savais qu’il allait te servir d’étincelle. C’est le mec qui met le feu partout. Il est sur le terrain comme en dehors, il n’a pas de changement chez lui… On ne peut pas le canaliser, il est comme ça, il est nature. Il était en admiration devant Zidane. Après, il a cru qu’il était Zidane (rires) », ajoute Raymond Domenech qui a été le seul sélectionneur de l’histoire de l’équipe de France à pouvoir aligner en même temps Franck Ribéry et Zinedine Zidane, ce dernier ayant pris sa retraite après la Coupe du monde 2006.