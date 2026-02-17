«Ça ne m'a pas fait grand chose...» : Kylian Mbappé casse un mythe avec l'équipe de France (et la raison est surprenante)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France est le Graal pour tout footballeur ayant la nationalité française. Kylian Mbappé s'est donné les possibilités de toucher ce rêve très jeune. L'actuel capitaine des Bleus a ressenti une émotion tant convoitée par ses collègues footballeurs, mais qui n'est pas celle à laquelle le grand public peut s'attendre. Explications.

Tout est allé très vite pour Kylian Mbappé. Aujourd'hui star du Real Madrid du haut de ses 27 ans et en passe de disputer sa deuxième compétition avec l'équipe de France arborant le brassard de capitaine à son bras en Amérique du nord pour la Coupe du monde 2026 se déroulant du 11 juin au 19 juillet prochain, Mbappé a bâti sa légende au PSG étant le buteur le plus prolifique de l'histoire du club avec 256 réalisations. Pendant ses sept saisons passées à Paris, Mbappé s'est même assis sur le toit du monde à défaut de s'asseoir sur le toit de l'Europe en club.

Kylian Mbappé on his way to Lisbon. 🌟 pic.twitter.com/ijQxnGtZSQ — Madrid Universal (@MadridUniversal) February 16, 2026

«J'étais trop jeune, tellement inconscient, ça ne m'a pas fait grand-chose» En 2018, en territoire russe, Kylian Mbappé devenait champion du monde à 19 ans. Un rêve pour des millions de personnes caressant le désir d'un jour devenir footballeur et de porter le maillot de son pays. Mais de par son jeune âge, l'attaquant des Bleus n'avait pas ressenti une émotion indescriptible. « Qu'est-ce qui me traverse l'esprit au moment où je gagne la Coupe du monde ? C'est très compliqué et c'est peut-être incompréhensible mais ça ne m'a pas fait grand-chose. J'étais trop jeune, tellement inconscient, ça ne m'a pas fait grand-chose. Gagner m'a fait plaisir, mais je ne réalisais pas ce que je gagnais. Le soir, je n'ai pas fêté comme un fou »