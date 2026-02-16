Christophe Dugarry dévoile un secret sur les champions du monde 1998 : «La seule chose qu’on peut raconter c’est que...»

C'est forcément l'équipe qui a le plus marqué l'histoire du football français puisqu'elle est la première à avoir été sacrée championne du monde en 1998. Et alors que Christophe Dugarry est désormais consultant pour RMC, il en profite pour dévoiler un secret sur l'entente au sein du groupe.
L'équipe de France de 1998 est presque un mythe à l'échelle du football français. Et pour cause, elle est devenue la première à remporter un titre de champion du monde, le tout lors du Mondial organisé en France. Par conséquent, tout ce qui entoure ce groupe de 23 joueurs fascine les fans de foot en France. Et cela tombe bien puisque Christophe Dugarry dévoile notamment un secret.
Dugarry raconte les coulisses de France 1998
« La seule chose qu’on peut raconter c’est que quand on était en sélection, on avait rendez-vous le lundi matin à Clairefontaine, et on se retrouvait le dimanche soir à chaque fois pour diner dans des endroits un peu à la mode, un peu tendance. Et les joueurs de l’Equipe de France nous appelaient pour savoir où on était, pour se retrouver autour d’une gamelle. Je pense que ça a beaucoup aidé en 98 », raconte-t-il au micro de Rothen s'enflamme avant de poursuivre.
« Ces moments-là qu’on passait le dimanche soir à se retrouver, et où on avait tous hâte de monter à Paris… ça ne partait pas en folie non plus dans des trucs hein, parce que le lendemain on avait rendez-vous à Clairefontaine, donc il y avait quand même un match trois jours après… mais c’était quand même le moment de se retrouver. On a créé beaucoup, beaucoup de choses à ce moment-là. Et Vincent et moi en étions un peu les instigateurs, les feu follets, les rigolos… On a réussi, avec ces moments-là du dimanche soir, à créer quelque chose », ajoute Christophe Dugarry. Invité de l'émission de RMC, Vincent Candela confirme d'ailleurs les propos de son ancien coéquipier : « C’est vrai, mais on faisait aussi ça le mercredi soir après le match de l’Equipe de France, il faut le dire (rires) ».