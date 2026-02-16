Christophe Dugarry dévoile un secret sur les champions du monde 1998 : «La seule chose qu’on peut raconter c’est que...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est forcément l'équipe qui a le plus marqué l'histoire du football français puisqu'elle est la première à avoir été sacrée championne du monde en 1998. Et alors que Christophe Dugarry est désormais consultant pour RMC, il en profite pour dévoiler un secret sur l'entente au sein du groupe.

L'équipe de France de 1998 est presque un mythe à l'échelle du football français. Et pour cause, elle est devenue la première à remporter un titre de champion du monde, le tout lors du Mondial organisé en France. Par conséquent, tout ce qui entoure ce groupe de 23 joueurs fascine les fans de foot en France. Et cela tombe bien puisque Christophe Dugarry dévoile notamment un secret.

De Zerbi a quitté l'OM : Sa décision ne passe pas, «c'est n'importe quoi» https://t.co/m5IGEn0uIt — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

Dugarry raconte les coulisses de France 1998 « La seule chose qu’on peut raconter c’est que quand on était en sélection, on avait rendez-vous le lundi matin à Clairefontaine, et on se retrouvait le dimanche soir à chaque fois pour diner dans des endroits un peu à la mode, un peu tendance. Et les joueurs de l’Equipe de France nous appelaient pour savoir où on était, pour se retrouver autour d’une gamelle. Je pense que ça a beaucoup aidé en 98 », raconte-t-il au micro de Rothen s'enflamme avant de poursuivre.