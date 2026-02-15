Christophe Dugarry attaqué : Un champion du monde 1998 se lâche, «je peux vous dire que…»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu’il est consultant sur RMC, Christophe Dugarry essuie de nombreuses critiques, notamment à cause de ses analyses souvent acerbes. Ses prises de position à l’égard de Roberto De Zerbi ont ainsi été largement commentées. Mais un autre champion du monde 1998 à décidé de monter au créneau.

Il fait partie de ces nombreux champions du monde 1998 à avoir choisi de devenir consultant à la télévision après leur carrière. Christophe Dugarry a ainsi commenté les matches sur Canal+ pendant quelques années, avant de rejoindre RMC. Et depuis qu'il est présent à la radio, son ton beaucoup plus critique fait jaser. Au point que Roberto De Zerbi s'en soit pris à lui pour s'est critiques récurrentes. Cependant, Vincent Candela, son ancien coéquipier en Bleus, n'hésite pas à défendre Christophe Dugarry.

Dugarry défendu par un champion du monde 1998 « Cela fait partie du métier. Moi, je ne suis pas trop médiatique. Je n’ai jamais été dans ça, ce n’est pas mon truc. Mais ceux qui travaillent à la télévision, ceux qui font ça, ont une notoriété au niveau des médias. Cela fait partie du métier. Mais ça ne touche pas… Quand on a quelqu’un de sûr de soi, on ne peut pas avoir les accords de tout le monde », confie-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.