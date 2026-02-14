«Ça va être très dur de…» : La famille Mbappé lâche une annonce pour Zinedine Zidane

Axel Cornic

Depuis le début de sa carrière internationale, Kylian Mbappé n’a connu qu’un seul sélectionneur, puisque Didier Deschamps est en place depuis 2012. Mais ça va bientôt changer, puisque le sélectionneur de l’équipe de France a annoncé son départ après la prochaine Coupe du monde et un grand favori se détache pour le remplacer avec Zinedine Zidane... un profil assez apprécié dans son entourage.

Tous les chemins mènent à lui. Après quatorze années de règne, Didier Deschamps s’apprête à laisser la place de sélectionneur de l’équipe de France. Un changement très important, qui ne fait toutefois pas paniquer le football tricolore. Car son successeur est déjà tout trouvé, puisque sauf une grande catastrophe c’est Zinedine Zidane qui devrait reprendre les rênes des Bleus.

Equipe de France : Deschamps, un coup de fil de la dernière minute avant le départ ? https://t.co/ji7FDBnrBA — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

« Zidane ? Je ne sais pas si ce serait le profil idéal, mais ça serait très bien » A quelques mois du grand changement on ne parle plus que de ça et c’est notamment le cas dans C à Vous, où l’on a directement questionné le père de l’actuel capitaine, Kylian Mbappé. « Est-ce que Zidane, serait le profil idéal après le départ de Deschamps ? Je ne sais pas si ce serait le profil idéal, mais ça serait très bien » a déclaré Wilfried Mbappé, plutôt séduit par l’option Zidane avec l’équipe de France.