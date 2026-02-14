Equipe de France : Deschamps, un coup de fil de la dernière minute avant le départ ?

La fin d'une ère. Dans quelques semaines, Didier Deschamps s'envolera avec son groupe pour les Etats-Unis dans le cadre de la Coupe du monde. D'ici-là, le sélectionneur des Bleus pourrait bien réserver quelques surprises aux fervents supporters de l'équipe de France et notamment sur le plan des joueurs sélectionnés. Et, avec un retour aux sources ? C'est notre sondage du jour !
Une dernière et puis s'en va. Didier Deschamps disputera la 4ème et ultime Coupe du monde de sa carrière de sélectionneur de l'équipe de France en Amérique du nord du 11 juin au 19 juillet prochain. Contrairement au dernier Mondial dans lequel il disposait dans sa liste de joueurs sélectionnés de certains tauliers, ils ne sont aujourd'hui plus là. A moins qu'un surprenant revirement de situation ait lieu ?
Un retour de Griezmann ?
L'Equipe a fait un point sur le cas Antoine Griezmann dans la journée de vendredi. Et ce, grâce à sa performance aboutie en demi-finale aller de Coupe du roi jeudi face au FC Barcelone avec l'Atletico de Madrid. Buteur face à son ancien club, l'attaquant le plus prolifique de l'histoire des Colchoneros se plaît dans son rôle de supersub avec l'équipe madrilène. Au point d'en refaire de même avec l'équipe de France ? Son entourage a été contacté par L'Equipe ces dernières heures. A l'instant T, il n'y a aucun retour en équipe de France de prévu pour le retraité international depuis le 30 septembre 2024. Et ce, bien qu'il ait conclu son message annonciateur de la fin de son histoire avec les Bleus par un « à bientôt ». Toutefois, jusqu'à la liste des joueurs sélectionnés au printemps prochain, tout reste possible pour Griezmann.
Giroud : «Si pour n'importe quelle raison le coach a vraiment un besoin», ou bien Benzema ?
D'autres anciens joueurs de l'équipe de France qui ont pris leurs retraites internationales ont ouvertement évoqué la question d'un retour avec les Bleus. Pour beIN SPORTS, Giroud tenait le discours suivant fin janvier. « J'ai reçu un super hommage en 2025 qui m'a beaucoup touché en famille. Je suis rentré dans ce fameux hall of fame si je puis dire de l'équipe de France avec les maillots des plus grands. Laisser la place aux jeunes et laisser les jeunes écrire leurs histoires, j'ai écris la mienne. Après, j'ai eu le malheur de dire : « je ne refuserais pas une sélection » du coup ça a laissé la porte ouverte. Si pour n'importe quelle raison le coach a vraiment un besoin, je ne refuserais pas l'équipe de France. Mais ce n'est pas un objectif et encore une fois il y a une génération en place qui est très talentueuse. Le coach a beaucoup de cordes à son arc. Il n'y a donc pas de raison. Allez les Bleus ».
De son côté, Karim Benzema partageait son point de vue en posant une question rhétorique à L'Equipe courant décembre 2025. « Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : est-ce qu'on peut me prendre... Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur ». Reste à savoir si Didier Deschamps convoquera l'un d'entre eux désormais.