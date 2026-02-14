Equipe de France : Deschamps, un coup de fil de la dernière minute avant le départ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La fin d'une ère. Dans quelques semaines, Didier Deschamps s'envolera avec son groupe pour les Etats-Unis dans le cadre de la Coupe du monde. D'ici-là, le sélectionneur des Bleus pourrait bien réserver quelques surprises aux fervents supporters de l'équipe de France et notamment sur le plan des joueurs sélectionnés. Et, avec un retour aux sources ? C'est notre sondage du jour !

Une dernière et puis s'en va. Didier Deschamps disputera la 4ème et ultime Coupe du monde de sa carrière de sélectionneur de l'équipe de France en Amérique du nord du 11 juin au 19 juillet prochain. Contrairement au dernier Mondial dans lequel il disposait dans sa liste de joueurs sélectionnés de certains tauliers, ils ne sont aujourd'hui plus là. A moins qu'un surprenant revirement de situation ait lieu ?

« 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗚𝗥𝗔̂𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗧𝗢𝗜 ! »



La dédicace touchante d’Antoine Griezmann 🇫🇷 à Samuel Umtiti 🇫🇷 sur le maillot qu’il lui a offert. 🥺



Big respect Grizou. ❤️



🎥 @DAZN_FR pic.twitter.com/L8maL5HMHx — Actu Foot (@ActuFoot_) February 12, 2026

Un retour de Griezmann ? L'Equipe a fait un point sur le cas Antoine Griezmann dans la journée de vendredi. Et ce, grâce à sa performance aboutie en demi-finale aller de Coupe du roi jeudi face au FC Barcelone avec l'Atletico de Madrid. Buteur face à son ancien club, l'attaquant le plus prolifique de l'histoire des Colchoneros se plaît dans son rôle de supersub avec l'équipe madrilène. Au point d'en refaire de même avec l'équipe de France ? Son entourage a été contacté par L'Equipe ces dernières heures. A l'instant T, il n'y a aucun retour en équipe de France de prévu pour le retraité international depuis le 30 septembre 2024. Et ce, bien qu'il ait conclu son message annonciateur de la fin de son histoire avec les Bleus par un « à bientôt ». Toutefois, jusqu'à la liste des joueurs sélectionnés au printemps prochain, tout reste possible pour Griezmann.