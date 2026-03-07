Mercato - PSG : Le chèque de 180M€ qui aurait été encaissé grâce à Daniel Riolo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on connait Daniel Riolo en tant que journaliste, lui qui est une figure de l’After Foot sur RMC, il a été un grand fan du PSG. Aujourd’hui, il a d’ailleurs un regard acerbe sur le club de la capitale, dont il se serait bien vu président. Et voilà qu’avec Riolo à la place de Nasser Al-Khelaïfi, beaucoup de choses se seraient passées différemment au PSG.

En 2011, le Qatar décidait de racheter le PSG et suite à cette opération, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui avait été placé au poste de président. Aujourd'hui encore, il occupe toujours cette fonction, mais il n’échappe pas aux critiques. Daniel Riolo est notamment l'un des plus fervents détracteurs d’Al-Khelaïfi. Au point de lui faire dire à plusieurs reprises qu'il serait un meilleur président du PSG.

« Evidemment, la direction du PSG, je vais réfléchir » Daniel Riolo comme président du PSG ? La figure de l’After Foot a évoqué le sujet à plusieurs reprises. En 2024, pour DiversGens, il expliquait notamment : « Journaliste, c’est un métier, j’adore faire ça. Pourquoi j’irai prendre la direction d’un club ? Evidemment, la direction du PSG, je vais réfléchir. Et je pense que je pourrais faire ça pas trop mal. Quand je dis ça, les mecs disent : « Mais t’as fait quoi ? T’es qui pour pouvoir prétendre ? ». Denisot était journaliste, il est devenu président et on ne l’a pas préparé à ça. Aulas ne connait pas un mot de ballon ».