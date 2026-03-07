Mercato - PSG : Le chèque de 180M€ qui aurait été encaissé grâce à Daniel Riolo

Alors qu’on connait Daniel Riolo en tant que journaliste, lui qui est une figure de l’After Foot sur RMC, il a été un grand fan du PSG. Aujourd’hui, il a d’ailleurs un regard acerbe sur le club de la capitale, dont il se serait bien vu président. Et voilà qu’avec Riolo à la place de Nasser Al-Khelaïfi, beaucoup de choses se seraient passées différemment au PSG.
En 2011, le Qatar décidait de racheter le PSG et suite à cette opération, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui avait été placé au poste de président. Aujourd'hui encore, il occupe toujours cette fonction, mais il n’échappe pas aux critiques. Daniel Riolo est notamment l'un des plus fervents détracteurs d’Al-Khelaïfi. Au point de lui faire dire à plusieurs reprises qu'il serait un meilleur président du PSG.
« Evidemment, la direction du PSG, je vais réfléchir »
Daniel Riolo comme président du PSG ? La figure de l’After Foot a évoqué le sujet à plusieurs reprises. En 2024, pour DiversGens, il expliquait notamment : « Journaliste, c’est un métier, j’adore faire ça. Pourquoi j’irai prendre la direction d’un club ? Evidemment, la direction du PSG, je vais réfléchir. Et je pense que je pourrais faire ça pas trop mal. Quand je dis ça, les mecs disent : « Mais t’as fait quoi ? T’es qui pour pouvoir prétendre ? ». Denisot était journaliste, il est devenu président et on ne l’a pas préparé à ça. Aulas ne connait pas un mot de ballon ».
« Jamais je ne vais retenir de force »
Et voilà que s’il avait été à la place de Nasser Al-Khelaïfi au PSG, Daniel Riolo aurait notamment géré différemment le dossier Kylian Mbappé. Si le Français est parti pour 0€, le journaliste aurait lui pu faire empocher 180M€ au club de la capitale : « Ce que je peux apporter de plus ? Déjà la connaissance de l’histoire. J’aurais appliqué une méthode simple, celle des Anglais, qui est de marier l’histoire et le présent. De ne pas sombrer uniquement dans l’histoire. Ça aurait été ma base. Après quelques principes, que tu ne retiens jamais un joueur. Mbappé serait vraiment parti avec moi ? Bien sûr. A partir du moment où il y a eu l’offre de 180M€ et qu’il vient dans mon bureau, qu’il y a une offre, tu t’en vas. Ça doit être ça la réflexion. Jamais je ne vais retenir de force. Le management à l’affecte des Qataris, c’est une catastrophe, ça a donné Mbappé ».