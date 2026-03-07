Kylian Mbappé «aimait regarder tous les matchs», le nom de l'équipe risque de vous surprendre...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est une star du football mondial, un statut encore plus affirmé depuis sa signature au Real Madrid il y a bientôt deux ans de cela. Avant de s'installer dans la capitale espagnole, le capitaine de l'équipe de France portait les couleurs rouge et bleu du PSG où il s'est laissé prendre de passion pour les matchs d'une équipe assez inattendue.

Depuis sa plus tendre enfance, comme une image d'archive le confirme dans le numéro d'Intérieur Sport qui lui était consacré par Canal+ en 2018, Kylian Mbappé a baigné dans le monde du football avec un souhait particulier en tête : devenir un joueur professionnel. A 27 ans, force est de constater que son rêve s'est réalisé, lui est déjà champion du monde, capitaine de l'équipe de France et attaquant star du Real Madrid.

🇫🇷 EN IMAGES | Kylian Mbappé aperçu au volant d’une voiture aujourd’hui à Paris. pic.twitter.com/YePhOYATKv — AlertesInfos (@AlertesInfos) March 6, 2026

«Mbappé, oui, il regardait les matchs» Avant de rejoindre le Real Madrid à l'été 2024, Kylian Mbappé a passé sept saisons au Paris Saint-Germain. L'occasion pour lui de nouer des liens plus ou moins forts avec plusieurs de ses ex-coéquipiers y compris Idrissa Gueye (2019-2022). Avec l'international sénégalais amoureux d'Everton qu'il a rejoint il y a bientôt quatre ans de cela, Mbappé se faisait des sessions visionnage des matchs des Toffees. « Mbappé, oui, il regardait les matchs. Il aimait regarder tous les matchs. Messi, non. C'était difficile pour moi parce que nous perdions beaucoup et il disait : « Mec, tu vois que ton équipe perd et joue comme ça ? » Mais c'était drôle ».