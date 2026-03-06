Mercato - OM : Il tombe dans le piège et demande le départ d'un coéquipier (la vidéo est hilarante)

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines l’OM est en pleine crise avec notamment les départs de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria et plus récemment l’élimination en Coupe de France. Certains joueurs ne sont pas au niveau, ce qui plombe grandement le club phocéen. Un homme est particulièrement au centre des critiques et une vidéo hilarante à ce sujet ressort justement.

Mercredi soir, l’OM disputait son quart de finale de Coupe de France à domicile face à Toulouse. Pour le troisième match d’Habib Beye à la tête du club phocéen, les coéquipiers de Mason Greenwood se sont malheureusement inclinés. La rencontre s’est terminée sur le score de 2-2 et les deux équipes ont donc dû aller jusqu’aux tirs au but pour se départager. C’est donc le TFC qui s’est montré le plus précis dans l’exercice et qui s’est finalement imposé quatre tentatives à trois.

je repense à ce moment d'anthologie pic.twitter.com/cxN5JMb4nj — Out Of Context OM (@oContextOM) March 5, 2026

Balerdi encore pas au niveau Pour ce match contre Toulouse, Habib Beye avait décidé de titulariser Leonardo Balerdi et de lui redonner le brassard de capitaine, lui qui l’avait perdu au profit de Pierre-Emile Hojbjerg lors de la rencontre face à l’OL. Un choix qui ne s’est pas avéré payant car, comme déjà plusieurs fois cette saison, l’international argentin ne s’est pas montré à son avantage, étant notamment impliqué sur le deuxième but du TFC. Malgré un cruel manque de confiance dernièrement, le défenseur central a tout de même souhaité prendre sa chance lors des tirs au but, mais sa tentative a été arrêtée par le gardien toulousain.