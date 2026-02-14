Equipe de France - «Arrêtez avec ça...» : La demande inattendue... de l'entraîneur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans son histoire, l'Equipe de France a vécu de nombreux moments forts mais aussi des déceptions folles. Parmi celles-ci, la finale de la Coupe du monde 2006 reste un énorme traumatisme pour de nombreux Français. En effet, en plus de ce fameux coup de tête de Zinédine Zidane, il y a eu cette séance de tirs au but remportée de justesse par l'Italie. Quelques détails auraient pu tout changer...

Lors de l'édition 2006 de la Coupe du monde, la France rêve d'ajouter une deuxième étoile 8 ans après son premier titre. En finale face à l'Italie, tout ne se passe pas exactement comme prévu. Finalement les Bleus parviennent jusqu'à la séance de tirs au but qui verra la victoire des Italiens. Raymond Domenech n'avait peut-être pas assez entraîné ses hommes pour cet exercice puisque seul David Trezeguet a manqué sa tentative.

« Arrêtez avec vos penaltys » Sélectionneur de l'Equipe de France à ce moment-là, Raymond Domenech avoue qu'il a peut-être un peu négligé ces penaltys. Il revient sur une anecdote concernant l'entraînement de la veille. « En 2006, la veille de la finale, à l’entraînement, je leur dis : “Arrêtez avec vos penaltys. Demain si on tire les pénaltys, c'est au bout de 2h de match et c'est pour gagner ou perdre une finale.” Là à l'entraînement, même moi je peux les marquer ! Ils sont restés à 3 qui voulaient tirer. Il y a David Trezeguet, Sylvain Wiltord et un autre. David tire le premier, il m'a mis une lucarne, dans l'angle. Je lui dis : "Arrête. Laisse tomber, tu me la gardes pour celle-là demain !" » déclare-t-il dans l'émission Offense. Malheureusement le scénario ne sera pas favorable...