Un champion du monde avec Deschamps : Une surprise de dernière minute en équipe de France ?

A un peu plus de trois mois de l'annonce de Didier Deschamps de sa liste de joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2026, les débats font rage concernant l'identités des personnes concernées. Rien que sur RMC, Jérôme Rothen donne chaque lundi sa liste de joueurs méritant de se rendre en Amérique du nord pour le Mondial entre le 11 juin et 19 juillet prochain. Et pourquoi pas avec un champion du monde supplémentaire en équipe de France ?

Une (quatrième) Coupe du monde, et puis s'en va. Didier Deschamps se trouve dans l'ultime ligne droite de son histoire d'amour avec l'équipe de France. Depuis la fin de l'Euro 2012, le champion du monde 98 tient les rênes de la sélection nationale et va les céder une fois le Mondial terminé (11 juin - 19 juillet 2026). D'ici-là, à l'instar d'un Karim Benzema pour l'Euro 2021, une vieille connaissance des Bleus peut-elle effectuer son retour avec le groupe ?

«A bientôt...», un retour de Griezmann en équipe de France ? Au terme d'un ultime rassemblement avec l'équipe de France en septembre 2024, Antoine Griezmann signait un tour de stade en applaudissant les supporters des Bleus avant d'annoncer par le biais de ses réseaux sociaux sa retraite internationale le 30 septembre. « C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt ». Ce n'était donc qu'un au revoir et non un adieu de la part du champion du monde 2018. « Grizou » va-t-il revenir au vu de ses performances actuelles avec l'Atletico de Madrid ? Le buteur contre le FC Barcelone en demi-finale aller de Coupe du roi jeudi soir (4-0) renaît de ses cendres cette saison avec les Colchoneros, mais une telle éventualité relève du fantasme à l'instant T.