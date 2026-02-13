Zinedine Zidane : En attendant sa nomination… «J’ai pris ma décision»

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane semble attendre qu’un poste précis se libérer pour reprendre du service. Il s’agit évidemment de celui de sélectionneur de l’équipe de France, qu’il avait déjà loupé en 2022, mais qui va bientôt se libérer avec le départ annoncé de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026.
Normalement, la France devrait être déchirée par les débats. Après 14 ans de règne, Didier Deschamps va passer le flambeau et sa succession devrait être au centre de toutes les discussions. Mais ce n’est pas le cas, puisque le prochain sélectionneur de l’équipe de France est déjà tout trouvé.
Deschamps laisse sa place à Zidane
Il s’agit évidemment de Zinedine Zidane, dont l’arrivée à la tête des Bleus semble être une évidence. Il faut dire que l’ancien du Real Madrid a plusieurs fois annoncé sa volonté de prendre les rênes de l’équipe de France et déjà en 2022, il était le grand favori. Tout semble désormais être réuni, puisque Didier Deschamps a bel et bien l’intention de refermer cette grosse page de son histoire et passer à autre chose, avec notamment un retour en club après ses expériences à l'AS Monaco, à l'OM et à la Juventus.
« Après la Coupe du monde, il y aura une autre vie »
Et il l’a une nouvelle fois confirmé tout récemment, en marge du tirage au sort de la Ligue des nations... une compétition qu’il ne disputera pas. « Je n'ai pas de regrets, j'ai pris ma décision » a assuré Didier Deschamps, dans des propos rapportés par L’Equipe. « Ma tête est focalisée sur les rencontres du mois de mars, et, évidemment, la préparation à la Coupe du monde aux États-Unis. Après, il y aura une autre vie ». A noter que du côté de la FFF on semble vouloir retarder au maximum l’annonce du nouveau sélectionneur, pour ne pas gêner l’équipe de France dans sa préparation à la Coupe du monde.