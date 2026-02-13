Zinedine Zidane : En attendant sa nomination… «J’ai pris ma décision»

Axel Cornic

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane semble attendre qu’un poste précis se libérer pour reprendre du service. Il s’agit évidemment de celui de sélectionneur de l’équipe de France, qu’il avait déjà loupé en 2022, mais qui va bientôt se libérer avec le départ annoncé de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026.

Normalement, la France devrait être déchirée par les débats. Après 14 ans de règne, Didier Deschamps va passer le flambeau et sa succession devrait être au centre de toutes les discussions. Mais ce n’est pas le cas, puisque le prochain sélectionneur de l’équipe de France est déjà tout trouvé.

Deschamps laisse sa place à Zidane Il s’agit évidemment de Zinedine Zidane, dont l’arrivée à la tête des Bleus semble être une évidence. Il faut dire que l’ancien du Real Madrid a plusieurs fois annoncé sa volonté de prendre les rênes de l’équipe de France et déjà en 2022, il était le grand favori. Tout semble désormais être réuni, puisque Didier Deschamps a bel et bien l’intention de refermer cette grosse page de son histoire et passer à autre chose, avec notamment un retour en club après ses expériences à l'AS Monaco, à l'OM et à la Juventus.