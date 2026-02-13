Kylian Mbappé : «Le football, il a changé...» : Quatre ans plus tard, son père dénonce à son tour

« Vous n'êtes pas contents, triplé, moi tu me parles pas d'âge. Tu vois un gars perturbé ? »... Kylian Mbappé est une usine à meme tant ses punchlines restent gravées dans le temps. Dans le cadre de la prolongation de son contrat au PSG en 2022, Mbappé offrait une nouvelle déclaration qui a beaucoup tourné... au point où son père l'a reprise en interview dans un contexte bien précis. Explications.
Au printemps 2022, au terme d'un long feuilleton qui avait tenu en haleine beaucoup de monde, Kylian Mbappé décidait de faire faux bond au Real Madrid afin de prolonger son contrat pour deux saisons avec une troisième en option au PSG. A l'occasion d'une conférence de presse aux côtés de son désormais ex-président Nasser Al-Khelaïfi, Mbappé était interrogé par un journaliste sur la question des droits à l'image en équipe de France qui faisait énormément parler à l'époque avec le refus de l'attaquant français de participer à certaines obligations publicitaires mises en place par la Fédération française de football.
«Le football il a changé. C'est juste donner un droit de regard sur notre nom et à quoi il est associé»
Au moment où Kylian Mbappé a pris la parole sur le sponsoring, le champion du monde changeait de ton de manière assez drastique, créant une scène virale et un meme encore utilisé à ce jour.
« Ce qui est drôle, c'est qu'avant ce rassemblement de mars, je crois que personne n'a fait ne serait-ce qu'une brève sur les droits à l'image. Il a fallu qu'il se passe ça pour qu'on en parle partout. Alors que pour être honnête, on a parlé des mois de sportif, des heures d'images et des minutes d'argent, ça a duré 5 minutes et il n'y a eu aucun problème. Il y a eu ce petit qui proquo en sélection mais qu'on va régler très vite. Pour parler de cette gestion de sponsoring, le football il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. C'est juste donner un droit de regard sur notre nom et à quoi il est associé. Je ne demande pas grand-chose. J'ai une carrière et je veux gérer ma carrière comme je l'entends avec les valeurs que je veux prôner. Je ne veux pas révolutionner le football ».
Wilfrid Mbappé : «Le football, il a changé ? (Rire) Oui, malheureusement, mais il reste beau»
Ce dimanche 15 février 2026, un documentaire intitulé « Tu seras pro mon fils » sera diffusé sur Canal+. Wilfrid Mbappé, père et ex-éducateur du joueur et de bien d'autres à l'AS Bondy, a noté quelques différences notables avec le football actuel par rapport à celui qu'il a connu auparavant, utilisant la punchline de son fils au passage sur le plateau de Clique avec Melissa Theuriau en interview pour Mouloud Achour.
« Le football, il a changé ? (Rire) Oui, malheureusement, mais il reste beau. La différence entre les petits du documentaire et ce que j'ai connu avec mes fils ? Ce sont les mêmes, des passionnés, ils ont les mêmes rêves. On leur a juste rajouté d'autres choses. Ce qu'on leur a rajouté ne sont pas que des bonnes choses. Ils ont des rêves uniquement de réussite pour certains de se dire : je n'ai qu'une voie, je n'ai qu'une clé. Ils avaient aussi des rêves d'être champion du monde, meilleur buteur. Je n'entends plus trop ça maintenant. J'entends : « je veux sortir maman, je veux sauver ceci, je veux gagner tant » c'est plutôt ça qui me dérange. Mais ce sont les mêmes gamins : une chose les relie toujours : le football. Le monde est plus dur pour eux, pour tout le monde ».