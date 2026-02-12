«Le sacrifice» de la famille Mbappé : «Kylian est parti et n'est plus jamais revenu»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football du monde. Très jeune, le Français a rêvé d'être là où il est actuellement. Il s'est alors donné les moyens d'y arriver et il a réussi. Mbappé est donc désormais au top, mais voilà que cela s'est accompagné de certains sacrifices pour sa famille.

La trajectoire de Kylian Mbappé est tout simplement exceptionnelle. Au sommet, l'attaquant du Real Madrid voulait y être dès son plus jeune âge. En effet, il rêvait d'être footballeur professionnel et c'est devenu une réalité. Mais voilà que pour cela, Mbappé a dû suivre un chemin pas forcément simple à vivre pour ses parents. Wilfried Mbappé, son père, a d'ailleurs témoigné du « sacrifice » qu'il a fallu faire.

« Le sacrifice c'est de perdre ton enfant à 13 ans » Ainsi, pour devenir professionnel, Kylian Mbappé a dû quitter très tôt le domicile familial pour rejoindre Clairefontaine. Dans un extrait du documentaire « Tu seras un pro mon fils » qui sera diffusé sur Canal+, Wilfried Mbappé confie : « Le sacrifice c'est de perdre ton enfant à 13 ans. A 13 ans, moi il est parti et il n'est plus jamais revenu. C'est très tôt. Il a fait Clairefontaine et compagnie, il est parti et n'est pas revenu. Le sacrifice c'est de ne pas pouvoir passer du temps avec lui comme monsieur tout le monde passerait du temps avec ses enfants ».