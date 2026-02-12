PSG : Mbappé «a voulu la peau de Marquinhos» ? L’accusation qui risque de faire parler…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 256 unités devançant ainsi le bilan d’Edinson Cavani (200 buts), Kylian Mbappé a eu une influence de plus en plus grandissante sur la fin de son septennat au Paris Saint-Germain. Au point où il était proche d’en devenir le patron du vestiaire. Ce qu’il aurait souhaité d’après les dires d’un membre de RMC. Explications.

Kylian Mbappé a grandi au PSG. D’étoile montante du football français à capitaine de l’équipe de France en passant par la case champion du monde, « Kyky de Bondy » a conforté sa place de porte-drapeau des Bleus pendant ses sept saisons passées au Paris Saint-Germain. Pendant ce gros laps de temps, Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club avec 256 réalisations. Son statut a lui aussi évolué, passant de pépite à taulier.

🚨 JUST IN: Kylian Mbappé did not train with the players today, he trained in the gym.



— @alvaro_esteban6 pic.twitter.com/aQGV9GMLYx — Madrid Universal (@MadridUniversal) February 11, 2026

«Il a réclamé le brassard au PSG, il a voulu la peau de Marquinhos, il ne l’a pas eu» Au point où à la nomination de Luis Enrique en tant qu’entraîneur du PSG pour la saison 2023/2024, ce qui fut l’ultime exercice de Kylian Mbappé comme joueur parisien, des votes ont été effectués pour désigner le capitaine du Paris Saint-Germain. Marquinhos a remporté les suffrages et a donc conservé le brassard qu’il arborait au bras depuis l’été 2020. Personnalité de RMC, Julien Cazarre est revenu sur l’épisode du capitanat au PSG qui a pris place quelques semaines seulement après que Mbappé ait hérité du statut de capitaine de l’équipe de France. « Mbappé n’arrive pas à donner quelque chose de naturel dans son côté empathique. L’histoire avec Brahim Diaz. Ça révèle tout ce qu’il est : un mec qui est à côté humainement. C’est-à-dire qu’il essaie de tout faire comme un mec qui maîtrise une com, mais le problème c’est qu’on a besoin d’un minimum de sincérité dans le foot pour aimer un mec. Il fait un tweet à côté, au moment où Griezmann part dans l’anonymat le plus total parce qu’il a réclamé le brassard comme il l’a fait au PSG, il a voulu la peau de Marquinhos, il ne l’a pas eu ».