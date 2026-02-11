«Il me fait penser à Drogba» : Le PSG a choisi son nouveau phénomène à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais le PSG cherche toujours à renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Le club de la capitale a de nouveau démontré cette volonté cet hiver avec Dro Fernandez. Le prochain phénomène à rejoindre Paris pourrait se trouver au Portugal, où un attaquant rappelant Didier Drogba attise les convoitises. Explications.

Les vedettes au PSG, c’est définitivement terminé ! Depuis trois ans déjà, le club de la capitale cherche à bâtir un effectif axé sur le long terme, et cela passe notamment par l’arrivée de jeunes joueurs très prometteurs. Cet hiver, les dirigeants franciliens ont de nouveau réaffirmé cette volonté avec le recrutement contre 8M€ de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone.

Anísio Cabral. Remember the name. 💎 pic.twitter.com/vtlAKY2zY3 — SL Benfica (@SLBenfica) February 8, 2026

Le PSG suit un crack portugais Mais alors, qui sera le nouveau crack à rejoindre le PSG ? A en croire les dernières révélations d’O Jogo, Paris lorgne bel et bien Anisio Cabral. Né en 2008, l’attaquant d’1,87m est suivi par le PSG, et son club formateur, le SL Benfica, le sait bien. Ainsi, le média portugais annonce que face à l’intérêt parisien, le club lisboète souhaite faire signer un nouveau contrat à Anisio Cabral, et y inclure une clause libératoire de 60M€. Récemment lancé en pro par José Mourinho, le jeune Portugais a eu le droit à sa comparaison avec un certain Didier Drogba.