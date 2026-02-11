«Il me fait penser à Drogba» : Le PSG a choisi son nouveau phénomène à l’étranger !

Ce n’est pas un secret, mais le PSG cherche toujours à renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Le club de la capitale a de nouveau démontré cette volonté cet hiver avec Dro Fernandez. Le prochain phénomène à rejoindre Paris pourrait se trouver au Portugal, où un attaquant rappelant Didier Drogba attise les convoitises. Explications.
Les vedettes au PSG, c’est définitivement terminé ! Depuis trois ans déjà, le club de la capitale cherche à bâtir un effectif axé sur le long terme, et cela passe notamment par l’arrivée de jeunes joueurs très prometteurs. Cet hiver, les dirigeants franciliens ont de nouveau réaffirmé cette volonté avec le recrutement contre 8M€ de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone.
Le PSG suit un crack portugais
Mais alors, qui sera le nouveau crack à rejoindre le PSG ? A en croire les dernières révélations d’O Jogo, Paris lorgne bel et bien Anisio Cabral. Né en 2008, l’attaquant d’1,87m est suivi par le PSG, et son club formateur, le SL Benfica, le sait bien. Ainsi, le média portugais annonce que face à l’intérêt parisien, le club lisboète souhaite faire signer un nouveau contrat à Anisio Cabral, et y inclure une clause libératoire de 60M€. Récemment lancé en pro par José Mourinho, le jeune Portugais a eu le droit à sa comparaison avec un certain Didier Drogba.
« Il me fait penser à Drogba dos au but »
« Le physique, le jeu dos au but, les appels en profondeur… Il a beaucoup de qualités, dos au but, qui rappellent un joueur que j’ai eu, vraiment très similaires. Il me fait penser à Drogba dos au but… sauf que Drogba, sur cinq centres, a marqué cinq buts de la tête. Vous allez rire et me traiter d’idiot, mais son jeu de tête laisse à désirer. Vu son physique, c’est un aspect qu’il doit vraiment travailler. Il a marqué deux buts de la tête, mais je pense que c’était un miracle. Nous allons bien le gérer, comme nous le faisons avec les autres qui ont déjà intégré l’équipe première. Il doit continuer à travailler et à progresser », a ainsi récemment déclaré le légendaire entraîneur portugais à l’égard d’Anisio Cabral.