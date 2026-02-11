PSG - OM : Le clash improbable en vidéo, une séquence qui va faire parler !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sur le terrain, l’OM n’a pas vraiment existé dimanche dernier lors de sa visite au Parc des princes. Le PSG a surclassé son rival historique en marquant à cinq reprises sans encaisser le moindre but dans ce Classique. Auteur d’un doublé, Ousmane Dembélé n’a pas parlé qu’avec ses pieds pendant la rencontre. Le diffuseur a publié des images assez improbables qui risquent de faire réagir.

« Pour moi, c’est une revanche ». Avant le coup d’envoi de PSG - OM au Parc des princes dimanche dernier, Facundo Medina partageait ses ambitions et sa détermination au micro de Ligue 1+. Néanmoins, le défenseur argentin a participé à une sortie de route assez impressionnante des hommes de Roberto De Zerbi, licencié dans la nuit de mardi à mercredi « d’un commun accord » selon le communiqué du club phocéen. Un doublé d’Ousmane Dembélé, un contre son camp de Medina, un but de Khvicha Kvaratskhelia ainsi qu’une réalisation de Kang-In Lee pour parachever la manita du PSG contre son ennemi historique. Déception pour l’OM.

Dembelé à Höjberg : « Balerdi, il est nul ! Tu le sais ! Tu le sais ! Il ouvre tout le temps sa bouche ! » #PSGOM pic.twitter.com/GiCcHv7hZf — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) February 11, 2026

«Balerdi, il est nul ! Tu le sais» Pendant un temps mort du Classico, Ousmane Dembélé a profité de ce moment de creux afin d’aller échanger quelques mots avec Pierre-Emile Hojbjerg comme les caméras de Ligue 1+ nous l’ont révélé ces dernières heures. Le milieu de terrain marseillais, à court de solutions comme ses partenaires, était dépassé avec les mains sur les hanches. Le numéro 10 du PSG l’a approché en tenant un discours cash sur le capitaine de l’OM : « Balerdi, il est nul ! ». Après bien regardé l’international danois dans les yeux, le Ballon d’or 2025 est revenu à la charge en le pointant du doigt pour confirmer ses propos : « Tu le sais ».