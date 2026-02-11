PSG : Son père a «toujours refusé qu'il signe à Paris», une «dispute» éclate ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est un transfert de rêve pour plus d'un joueur de football. Et plus particulièrement pour les gamins issus de région parisienne. Et ce, avant même que le PSG revienne sur le devant de la scène européenne avant le rachat du club par le Qatar. Dans les années 2000, un amoureux du Paris Saint-Germain a fait le choix du cœur allant à l'encontre des conseils de son père...

Le 31 mai dernier, l'année de son 55ème anniversaire, le PSG a soulevé la Coupe aux grandes oreilles. Quatorze années après le rachat du club et le passage aux mains des Qatariens, le Paris Saint-Germain a été sacré champion d'Europe grâce à sa démonstration en finale de Ligue des champions face à l'Inter (5-1). Avant cette époque dorée parisienne qui est l'aboutissement du projet QSI, le PSG a notamment frôlé avec la Ligue 2 pendant la saison 2007/2008. Un joueur a pris part à cette campagne entre autres, contre l'avis de son père.

«Il avait des gros clubs et que ça lui a gâché l'équipe de France» Après une épopée avec l'AS Monaco en Ligue des champions en 2004, Jérôme Rothen a pris la décision de s'envoler pour Paris afin de signer dans son club de cœur. Le natif de Châtenay-Malabry qui a fait ses classes à l'AS Meudon en région parisienne signait alors au PSG alors que son père l'en avait dissuadé. Lundi soir, dans le cadre du programme Avis de recherche de l'émission Rothen s'enflamme, Jean-Pierre Rothen a révélé avoir été opposé au transfert de son fils au Paris Saint-Germain en répondant à la question de Christophe Dugarry. « Quel choix je n'aurais pas fait à sa place qui a créé une dispute ? Signer tout de suite à Paris en sortant de Monaco. Vous n'étiez pas d'accord ? Non, pas du tout. Parce qu'il avait des gros clubs et que ça lui a gâché l'équipe de France. Il aurait signé à Chelsea qui le voulait à la place de M. Malouda, je pense que c'est lui qui aurait joué côté gauche en équipe de France ».