Après PSG - OM, Booba fait une annonce (et ça va faire réagir les Marseillais)

Encore un autre. La recette avait bien fonctionné la saison dernière tant sur le plan marketing que sportif lorsque SDM s’était produit au Parc des princes avant le début du Classique contre l’OM (3-1). Cette année, le Paris Saint-Germain a invité un autre rappeur de région parisienne qui plus est supporter du PSG : Booba. Ce dernier, après la déroute de l’Olympique de Marseille, a signé un troll qui devrait faire réagir…

Une manita. Près de seize ans après la large victoire du FC Barcelone de Pep Guardiola contre le Real Madrid de José Mourinho (5-0 à l’automne 2010 pour le premier Clasico du Special One), Luis Enrique a lui aussi signé une masterclass au cours de la réception de l’OM de Roberto De Zerbi dimanche soir. Le coach de l’équipe championne d’Europe a corrigé l’Olympique de Marseille au Parc des princes en inscrivant 5 buts, le tout avec une cage inviolée. Et encore, l’addition aurait pu être plus salée si les montants de Jeffrey de Lange n’avaient pas sauvé la défense marseillaise à plusieurs reprises.

Booba a fait monter la température au Parc des princes avant le coup d’envoi du Classique Supporter du PSG, le rappeur Booba a été invité par le club de la capitale à se produire en avant-match. Le Duc de Boulogne a chanté trois sons de sa discographie : 92i Veyron, DKR et Dolce Camara. De quoi lancer les hostilités et lâcher les lions parisiens dans l’arène qui n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires du soir. Aux premières loges, Booba n’en a pas manqué une miette.