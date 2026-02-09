PSG - OM : «But de Booba», la séquence qui fait bien rire le rappeur !

En marge du Classique face à l’OM dimanche soir, le PSG a invité Booba pour un mini-concert à quelques minutes du début de la rencontre. Le rappeur français a dû apprécier la large victoire des hommes de Luis Enrique (5-0) et s’est d’ailleurs amusé d’une vidéo diffusée par un influenceur marseillais à l’issue du match.
SDM en 2025, et Booba en 2026. Presque un an après le mini-concert du premier nommé, c’est le second qui a animé l’avant-match face à l’OM (5-0) dimanche soir. A quelques minutes du coup d’envoi, le rappeur français a interprété trois de ses chansons au Parc des Princes, « 92i Veyron », « DKR » et « Dolce Camara ».
Booba s’amuse d’une vidéo de Mohamed Henni
Grand supporter du PSG, lui qui est originaire de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), nul doute que Booba a apprécié le spectacle, ainsi que les réactions après la rencontre. Comme on peut le constater sur X, il s’est amusé d’un extrait d’une vidéo de l’influenceur marseillais Mohamed Henni. « 5 à 0, c’était plus la Clasico, c’était le Clasinco. On s’en est pris cinco bordel ! », a-t-il déclaré dans son débrief du Classique. « But de Dembélé, but de Kvaratskhelia, but de Booba, but de Louis Sarkozy. Même Anne Hidalgo elle a marqué. »
Des réactions mitigées après le mini-cocnert de Booba
Si Booba a pris du plaisir devant cette rencontre, ce n’est pas en revanche pas trop le cas en ce qui concerne ceux qui ont assisté à son mini-concert à la télévision. Les réactions ont été très mitigées sur les réseaux sociaux, surtout en raison d’un problème de son dont la responsabilité revient à Ligue 1+, le diffuseur n’ayant pas fait la commutation sur le micro de Booba avant 4 minutes et 10 secondes de show. « Le show de Booba on entend rien et y a même pas d’ambiance, gros FLOP », a-t-on notamment pu lire sur X, ou bien encore : « un peu flop leur show d’avant-match, avec tout le respect pour le monstre qu’est Booba ».