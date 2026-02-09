PSG - OM : «But de Booba», la séquence qui fait bien rire le rappeur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En marge du Classique face à l’OM dimanche soir, le PSG a invité Booba pour un mini-concert à quelques minutes du début de la rencontre. Le rappeur français a dû apprécier la large victoire des hommes de Luis Enrique (5-0) et s’est d’ailleurs amusé d’une vidéo diffusée par un influenceur marseillais à l’issue du match.

SDM en 2025, et Booba en 2026. Presque un an après le mini-concert du premier nommé, c’est le second qui a animé l’avant-match face à l’OM (5-0) dimanche soir. A quelques minutes du coup d’envoi, le rappeur français a interprété trois de ses chansons au Parc des Princes, « 92i Veyron », « DKR » et « Dolce Camara ».

Booba s’amuse d’une vidéo de Mohamed Henni Grand supporter du PSG, lui qui est originaire de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), nul doute que Booba a apprécié le spectacle, ainsi que les réactions après la rencontre. Comme on peut le constater sur X, il s’est amusé d’un extrait d’une vidéo de l’influenceur marseillais Mohamed Henni. « 5 à 0, c’était plus la Clasico, c’était le Clasinco. On s’en est pris cinco bordel ! », a-t-il déclaré dans son débrief du Classique. « But de Dembélé, but de Kvaratskhelia, but de Booba, but de Louis Sarkozy. Même Anne Hidalgo elle a marqué. »