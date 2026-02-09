PSG - OM : «Gros flop», Booba prend cher sur les réseaux

À l’occasion de la réception de l’OM dimanche soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1, le PSG avait réservé une surprise, qui s’était ébruitée les jours précédents la rencontre, avec la présence de Booba pour un concert avant le coup d’envoi. Un show qui a suscité des réactions partagées et qui est loin d’avoir fait l’unanimité.
Après SDM la saison dernière, le PSG a cette fois-ci invité Booba pour un mini-concert en marge du Classique face à l’OM (5-0). Le rappeur français a tenté de faire monter l’ambiance à quelques minutes du coup d’envoi et interprété trois de ses chansons, « 92i Veyron », « DKR » et « Dolce Camara ». Il a également demandé de faire « du bruit pour le Sénégal », récemment sacré champion d'Afrique.
« Un peu flop leur show d’avant-match, avec tout le respect pour le monstre qu’est Booba »
Le show proposé par Booba a reçu un accueil contrasté sur les réseaux sociaux, notamment son « que le meilleur gagne ». D’autres ont critiqué les problèmes de son, Ligue 1+ n’ayant pas fait la commutation du micro du rappeur avant 4 minutes et 10 secondes de show. « Le show de Booba on entend rien et y a même pas d’ambiance, gros FLOP », peut-on lire sur X, « un peu flop leur show d’avant-match, avec tout le respect pour le monstre qu’est Booba », ou bien encore « Booba me donnerait presque envie d’aimer Jul. »
« Pourquoi on invite un chanteur dont les paroles sont d’un sexisme au-delà de la limite »
Pour Daniel Riolo, au-delà de la qualité de sa représentation, la présence de Booba révèle un autre problème, alors que la rencontre entre le PSG et l’OM a momentanément été interrompue pour des chants discriminatoires. « Si on dit qu’il y a des chants qui ne sont pas entendables, pourquoi on invite un chanteur (Booba) dont les paroles sont d’un sexisme au-delà de la limite… Il faudrait peut-être que la directrice de la communication du PSG nous explique si ça la touche. Ou alors faut assumer, et pas venir emmerder les supporters à leur dire ce qu’ils doivent dire ou pas », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC.