Le PSG invite Booba : Neymar fait un geste qui n’est pas anodin, «quoi qu’on en dise...»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant d’assister au show d’Ousmane Dembélé et de ses coéquipiers du PSG face à l’OM (5-0) dimanche soir, le public du Parc des Princes a pu assister à la prestation du rappeur Booba, présent quelques minutes avant l’entrée des joueurs. Une séquence qui a visiblement plu à Neymar.

Le spectacle était au rendez-vous dimanche soir pour le Classique de la Ligue 1, qui a tourné en faveur du PSG, s’imposant très largement sur la pelouse du Parc des Princes contre l’OM (5-0) grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé, des réalisations de Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee, ainsi qu’un but contre son camp de Facundo Medina. Mais l’ambiance était également présente avant le coup d’envoi avec la présence de Booba.

"Faites du bruit pour le Sénégal, champion d'Afrique !" 🗣️



Le bel hommage de @booba aux Sénégalais lors de son show d'avant-match au Parc des Princes 🇸🇳#PSGOM pic.twitter.com/Xt3saeKal4 — L1+ (@ligue1plus) February 8, 2026

Neymar partage le show de Neymar Originaire de Boulogne-Billancourt, ville collée au Parc des Princes, la star du rap a chanté trois de ses titres (92i Veyron, DKR et Dolce Camara) avant de laisser la place aux joueurs du PSG et de l’OM. Les rumeurs concernant sa présence pour le Classique circulaient depuis plusieurs jours et étaient donc vraies, pour le plus grand bonheur de ses fans, dont fait visiblement partie un certain Neymar.