Le PSG invite Booba : Neymar fait un geste qui n’est pas anodin, «quoi qu’on en dise...»

Avant d’assister au show d’Ousmane Dembélé et de ses coéquipiers du PSG face à l’OM (5-0) dimanche soir, le public du Parc des Princes a pu assister à la prestation du rappeur Booba, présent quelques minutes avant l’entrée des joueurs. Une séquence qui a visiblement plu à Neymar.
Le spectacle était au rendez-vous dimanche soir pour le Classique de la Ligue 1, qui a tourné en faveur du PSG, s’imposant très largement sur la pelouse du Parc des Princes contre l’OM (5-0) grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé, des réalisations de Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee, ainsi qu’un but contre son camp de Facundo Medina. Mais l’ambiance était également présente avant le coup d’envoi avec la présence de Booba.
Neymar partage le show de Neymar
Originaire de Boulogne-Billancourt, ville collée au Parc des Princes, la star du rap a chanté trois de ses titres (92i Veyron, DKR et Dolce Camara) avant de laisser la place aux joueurs du PSG et de l’OM. Les rumeurs concernant sa présence pour le Classique circulaient depuis plusieurs jours et étaient donc vraies, pour le plus grand bonheur de ses fans, dont fait visiblement partie un certain Neymar.
« Neymar Jr est un amoureux de notre club »
L’ancienne star brésilienne du PSG, désormais à Santos, a partagé sur son compte Instagram la prestation de Booba, ce qui n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. « C’est TRÈS FORT », a notamment réagi La Source Parisienne sur X. « Neymar Jr est un amoureux de notre club, quoi qu'on en dise », lui a répondu un supporter du PSG, un avis partagé par d’autres : « Et certains doutes que Neymar aime le PSG », « il est trop amoureux du club … », « Pourquoi vous êtes choqué ça vous étonne que Neymar aime ce club ? Il l’a toujours montré pourtant ». Un utilisateur ironise sur les conséquences qu’auront ce partage : « Il va nous faire un son sur Neymar l’ancien ». Reste à voir si Booba sera effectivement motivé à réaliser un morceau sur l’ex-numéro 10 parisien.