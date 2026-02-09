Retrouvailles avec Neymar : Un joueur du PSG lance l'invitation... de la dernière chance

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Leurs routes se sont séparées il y a presque trois ans désormais. Néanmoins, il ne l'a pas oublié. Neymar a depuis son départ du PSG bien voyagé entre l'Arabie saoudite à Al-Hilal puis au Brésil à Santos, son club formateur qu'il a retrouvé l'année dernière. Et ce, avec un objectif bien précis en tête : retrouver son meilleur niveau et la forme physique adéquate dans l'optique de participer à une quatrième Coupe du monde en Amérique du nord. Un joueur du Paris Saint-Germain l'attend, mais un échec dans sa quête de convocation au Mondial pourrait avoir de grosses conséquences...

Des titres de Ligue 1, de Coupe de France, de Coupe de la Ligue ainsi que de Trophée des champions. Neymar a remporté toutes les compétitions mentionnées précédemment. Et ce, aux côtés d'une équipe peuplée de stars au cours de son passage dans la capitale entre 2017 et 2023. Le joueur le plus cher de l'histoire du PSG et sa meilleure vente vers Al-Hilal a laissé un souvenir impérissable au sein du vestiaire parisien et notamment chez un compatriote.

«S'il est en forme et physiquement s’il est bien, pourquoi pas» Marquinhos a vécu de belles campagnes européennes avec Neymar au PSG, mais a aussi disputé des Coupes du monde et Copa America à ses côtés. Bien que le Brésilien traverse une passe délicate sur le plan physique depuis quelque temps, le capitaine du Paris Saint-Germain s'est montré emballé par l'idée d'une réunion aux Etats-Unis pour la Coupe du monde qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet avec le meneur de jeu de la Seleçao. « Le Brésil a-t-il besoin d'un joueur comme Neymar au Mondial ? Toujours. Moi c'est un grand ami, lui c'est un talent qui... ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de comment il est, s'il est bien, s'il est en forme, s'il a physiquement repris ses marques. Il vit un moment difficile à Santos avec l'équipe qu'il a, avec les blessures… J'espère qu'il va qu'il va retrouver sa forme. Mais s'il est en forme et physiquement s’il est bien, pourquoi pas », confiait Marquinhos à RMC en novembre dernier pour Rothen s'enflamme.