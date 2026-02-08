«Il était temps de changer…» : La décision qui a tout fait basculer au PSG

Après avoir cumulé les stars dans son effectif, le Paris SG a revu sa politique sportive sous l’impulsion de Luis Campos, nommé conseiller sportif en 2022. Un succès pour le club, qui a remporté sa première Ligue des champions l’année dernière. Interrogé par TF1, le Portugais est revenu sur ce changement de taille dans le projet QSI.
Après avoir brillé à l’AS Monaco et au LOSC, Luis Campos a pris la direction du PSG à l’été 2022 pour occuper la fonction de conseiller sportif. Le Portugais est devenu avec Luis Enrique, nommé sur le banc l’année suivante, l’incarnation d’un nouveau chapitre dans l’ère QSI centré sur la méritocratie et la fin du recrutement de stars à coup de gros chèques. Le succès n’a pas tardé à venir avec la première Ligue des champions de l’histoire du PSG remportée en 2025. Interrogé par TF1, Luis Campos reconnaît que le changement n’a pas été simple à instaurer.
« On m'a donné la force, on m'a beaucoup aidé »
« J'ai eu la chance extraordinaire, comme à Monaco, de pouvoir compter sur de grands soutiens. Je pense au président Nasser (Al-Khelaïfi), qui a été et est toujours d'une confiance sans faille. Au sein du club, on a décidé qu'il était temps de changer, de partir sur un nouveau projet, confie Luis Campos. On m'a donné la force, on m'a beaucoup aidé. Il ne faut pas renier ce qui a été réalisé au PSG par le passé. Ce passé a permis de construire un nom, de bâtir une réputation et de créer une magie autour du club. On s'est appuyé sur ces fondations pour développer le projet actuel. »
« Ce qui fait qu'un club est viable ou non, ce ne sont pas les maillots que vous vendez »
« Plus il (un joueur) joue, plus il gagne. C'est simple. Cette philosophie est liée à la compétitivité en interne, à la construction de notre effectif et au fair-play financier, poursuit le dirigeant du PSG. Ce qui fait qu'un club est viable ou non, ce ne sont pas les maillots que vous vendez. C'est le nombre de points que vous avez à la fin d'un championnat. Si vous en engrangez assez, le reste découle naturellement : le marketing, le sponsoring, etc. Pour faire le plein de points, il n'y a pas de secret : il faut que seuls les meilleurs jouent. Ça tombe bien, Luis Enrique ne fait jouer que les meilleurs. Il ne regarde que le travail, et rien d'autre. Avec lui, les joueurs savent qu'ils doivent se battre “(sic)” tous les jours à l'entraînement pour gagner leur place. »