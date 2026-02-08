«Il était temps de changer…» : La décision qui a tout fait basculer au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir cumulé les stars dans son effectif, le Paris SG a revu sa politique sportive sous l’impulsion de Luis Campos, nommé conseiller sportif en 2022. Un succès pour le club, qui a remporté sa première Ligue des champions l’année dernière. Interrogé par TF1, le Portugais est revenu sur ce changement de taille dans le projet QSI.

Après avoir brillé à l’AS Monaco et au LOSC, Luis Campos a pris la direction du PSG à l’été 2022 pour occuper la fonction de conseiller sportif. Le Portugais est devenu avec Luis Enrique, nommé sur le banc l’année suivante, l’incarnation d’un nouveau chapitre dans l’ère QSI centré sur la méritocratie et la fin du recrutement de stars à coup de gros chèques. Le succès n’a pas tardé à venir avec la première Ligue des champions de l’histoire du PSG remportée en 2025. Interrogé par TF1, Luis Campos reconnaît que le changement n’a pas été simple à instaurer.

« On m'a donné la force, on m'a beaucoup aidé » « J'ai eu la chance extraordinaire, comme à Monaco, de pouvoir compter sur de grands soutiens. Je pense au président Nasser (Al-Khelaïfi), qui a été et est toujours d'une confiance sans faille. Au sein du club, on a décidé qu'il était temps de changer, de partir sur un nouveau projet, confie Luis Campos. On m'a donné la force, on m'a beaucoup aidé. Il ne faut pas renier ce qui a été réalisé au PSG par le passé. Ce passé a permis de construire un nom, de bâtir une réputation et de créer une magie autour du club. On s'est appuyé sur ces fondations pour développer le projet actuel. »