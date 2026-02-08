Ousmane Dembélé : Un autre joueur méritait le Ballon d’Or, «je l’aurais donné à…»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En septembre dernier, Ousmane Dembélé obtenait le premier Ballon d'Or de sa carrière au terme d'une saison flamboyante avec le PSG qui l'a notamment vu remporter la Ligue des champions. Et pourtant, un ancien joueur de l'équipe de France aurait donné la récompense à un autre Parisien.

La saison dernière, le PSG a quasiment tout raflé sur son passage, réalisant l'une des plus grandes années footballistiques de l'histoire. C'est grâce à cela qu'Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or en septembre dernier devant Lamine Yamal et Vitinha. Toutefois, le nom d'un autre joueur du PSG revient avec insistance lorsqu'il s'agit d'évoquer cette distinction : Achraf Hakimi. Seulement sixième, l'international marocain aurait mérité de gagner le Ballon d'Or selon Willy Sagnol, autre grand latéral droit.

Sagnol donne le Ballon d'Or a un autre joueur « Aujourd’hui, beaucoup demandent aux latéraux de venir à l’intérieur, et c’est souvent pour ouvrir le côté et laisser l’ailier en un contre un avec le latéral. C’est surtout ça à la base la raison pour laquelle un latéral vient à l’intérieur, et pour mettre un peu plus de densité à la récupération. Je dirais que je n’aurais pas pu, moi, aujourd’hui, parce que je n’avais pas les cannes. Hakimi a des cannes extraordinaires… », confiait l’ancien joueur de l’équipe de France au micro du podcast Kampo avant de poursuivre.