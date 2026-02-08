Un joueur du PSG «martyrise» l'OM : «Il est très méchant tout le temps»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, l'OM affronte le PSG au Parc des Princes dans un contexte un peu compliqué. Le club traverse une période difficile après son élimination précoce en Ligue des champions et va tout faire pour gêner son rival de la capitale. L'effectif parisien est impressionnant et le danger peut venir de partout. Il y a surtout un joueur qui n'hésite pas à aller à la bagarre...

Vainqueur lors de la phase aller du championnat et battu d'une courte tête lors du Trophée des champions en janvier dernier, l'OM croit en ses chances de faire tomber le PSG. Cela relancerait complètement le club et le suspense concernant la fin de la Ligue 1 mais il faudra se montrer solide pour espérer décrocher la victoire. Au PSG, on loue les qualités d'un attaquant qui se donne à fond sur le terrain et qui peut faire mal à l'OM.

Gonçalo Ramos à fond face à l'OM, le gros danger Attaquant du PSG depuis 2023, Gonçalo Ramos a souvent montré de belles qualités sur le terrain en parvenant à trouver le chemin des filets lors des fin de match. Le Portugais pourrait représenter un gros danger pour l'OM ce dimanche dans ce Classique très attendu. « Gonçalo est un bagarreur, un guerrier qui est très méchant tout le temps. Il a faim de buts. C'est un joueur hybride qui attaque comme un attaquant mais défend comme un milieu. L'engagement le caractérise. Il est très fort dans les duels, dans la profondeur, le pressing. Tout ce qu'il fait, il le fait à fond. C'est lui qui tape les défenseurs et pas l'inverse ! » assure l'un de ses formateurs à Benfica dans un entretien pour La Provence.