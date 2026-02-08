PSG : Une victime signée Kylian Mbappé ? «Je ne sais pas s’il a eu ma tête»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé a été extrêmement convoité par le Real Madrid durant son passage à Paris. En 2022, alors que le Français prolonge son contrat en France pour des sommes historiques, le directeur sportif Leonardo, est quant à lui remercié. Dans un entretien à RMC, ce dernier se questionnait sur la responsabilité du Bondynois autour de son départ.

Parti du PSG afin de signer au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé avait avant cela, refusé une approche du club madrilène afin de prolonger à Paris. En mai 2022, Mbappé prolongeait à prix d’or au sein du club parisien. Un contrat exceptionnel avait alors été accordé à l’attaquant français, et cela n’a pas manqué de faire parler en interne. Revenu au PSG en 2019, le directeur sportif Leonardo a connu des relations compliquées avec Mbappé et son entourage.

« Il a eu des conditions pour rester et je n’étais pas d’accord » Ayant été remercié en 2022, Leonardo a-t-il été une victime collatérale du dossier de prolongation de Kylian Mbappé ? Au cours d’un entretien accordé à RMC en 2025, l’ancien directeur sportif du PSG évoquait ce sujet. « Quand il a renouvelé son contrat, il a eu des conditions pour rester et je n’étais pas d’accord. Je ne pouvais pas rester. Il y a eu des choix. J’aurais dit non avant », a ainsi confié le Brésilien avant de poursuivre.