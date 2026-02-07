Thierry Henry «n’aime pas ça», la question qui ne lui a pas plu avec Mbappé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Illustre joueur dans l'histoire du football français, Thierry Henry a marqué les esprits partout où il est passé, à commencer par l'Angleterre. Les comparaisons avec Kylian Mbappé ont fusé il y a quelques années notamment parce que les deux joueurs ont commencé à Monaco avant de monter en puissance. Mais Thierry Henry n'était pas à l'aise avec cette comparaison...

Avant de signer au Real Madrid, Kylian Mbappé a débuté à l'AS Monaco où il a fait des ravages. Ses performances lui ont permis de décoller au PSG et en 2021, il était déjà une grande référence à l'échelle internationale. A l'époque, Thierry Henry avait évoqué les comparaisons faites entre lui et son jeune compatriote. Il n'était pas forcément le plus à l'aise avec cette comparaison.

Mbappé comparé à Thierry Henry, il réagit Interrogé par GQ en 2021 à propos du joueur qui lui ressemblait le plus, Thierry Henry a évoqué les comparaisons faites avec Kylian Mbappé. « Vous étiez un joueur légendaire ; certains disent que vous êtes le meilleur joueur de Premier League de tous les temps. À votre avis, qui se rapproche le plus de votre style de jeu actuellement ? Waouh. Écoutez, je n'essaie pas d'être modeste ou quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il faille comparer les gens, car chacun a son propre style, on évolue à des époques différentes, on mène des combats différents, on a une façon différente de jouer, une façon différente de voir les matchs... Mais celui qui s'en rapproche le plus et que tout le monde cite, parce que nous venons tous les deux de la banlieue parisienne, que nous avons tous les deux joué à Monaco, etc., c'est Kylian Mbappé. C'est pour ça que les gens me comparent toujours à lui » débute-t-il.