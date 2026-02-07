PSG - OM : «Vous verrez dimanche soir...», une surprise à Paris ?

Alexis Brunet

Dimanche soir, en clôture de la 21ème journée, la Ligue 1 nous offrira ce qu’elle a de plus précieux avec le Classique entre le PSG et l’OM. Une rencontre qui compte beaucoup pour les deux équipes. Marseille a besoin de grappiller des points sur le RC Lens et pour y arriver Roberto De Zerbi pourrait bien réserver une surprise à Paris.

C’est un match qui est souvent très attendu avant le début de la saison. Dimanche soir, l’OM et le PSG se retrouveront en Ligue 1 pour le deuxième Classique de la saison. À l’aller, les Marseillais s’étaient imposés 1-0 devant leur public et avaient alors frappé un grand coup, mais au Parc des princes les joueurs de Luis Enrique souhaiteront prendre leur revanche.

𝑳𝒆 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔𝒊𝒒𝒖𝒆 coming into view 🔜⚽️#PSGOM | ⚪️🔵 pic.twitter.com/yFZ0li20eG — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) February 6, 2026

Le PSG est sous la pression de Lens Dimanche soir, le PSG visera évidemment la victoire face à son grand rival. Si le club de la capitale empoche les trois points, cela pourra lui permettre de garder ses distances avec le RC Lens. Pour le moment, les partenaires d’Ousmane Dembélé ne possèdent que deux points d’avance sur l’équipe de Pierre Sage, qui reçoit Rennes samedi.