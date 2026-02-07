PSG - OM : «Vous verrez dimanche soir...», une surprise à Paris ?

Dimanche soir, en clôture de la 21ème journée, la Ligue 1 nous offrira ce qu’elle a de plus précieux avec le Classique entre le PSG et l’OM. Une rencontre qui compte beaucoup pour les deux équipes. Marseille a besoin de grappiller des points sur le RC Lens et pour y arriver Roberto De Zerbi pourrait bien réserver une surprise à Paris.
C’est un match qui est souvent très attendu avant le début de la saison. Dimanche soir, l’OM et le PSG se retrouveront en Ligue 1 pour le deuxième Classique de la saison. À l’aller, les Marseillais s’étaient imposés 1-0 devant leur public et avaient alors frappé un grand coup, mais au Parc des princes les joueurs de Luis Enrique souhaiteront prendre leur revanche.
Le PSG est sous la pression de Lens
Dimanche soir, le PSG visera évidemment la victoire face à son grand rival. Si le club de la capitale empoche les trois points, cela pourra lui permettre de garder ses distances avec le RC Lens. Pour le moment, les partenaires d’Ousmane Dembélé ne possèdent que deux points d’avance sur l’équipe de Pierre Sage, qui reçoit Rennes samedi.
De Zerbi entretient le flou sur Rulli et De Lange
Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a évoqué le match contre le PSG. Le coach de l’OM pourrait bien réserver une surprise à Paris, car il n’a pas voulu dire qui sera titulaire dans les buts marseillais dimanche soir. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Vous verrez dimanche soir, vous comprendrez, mais la confiance, je l'ai pour les deux joueurs, de la même manière. Le premier, Rulli, a beaucoup joué, beaucoup donné. Le second, quand vous ne le vouliez pas la saison dernière, quand on perd en Coupe de France aux tirs au but, je vous disais que c'était un grand gardien, avec le même niveau que Rulli. » Auteur de plusieurs erreurs dernièrement, l’international argentin pourrait peut-être laisser sa place à son habituelle doublure contre le club de la capitale.