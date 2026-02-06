Mbappé contre le PSG : Un mensonge est révélé ?

Malgré son départ en 2024, Kylian Mbappé est toujours lié au PSG. Les deux parties sont en conflit et le tribunal des prud’hommes de Paris a condamné dernièrement le club de la capitale à verser 60,9M€ à son ancien joueur. Paris ne s’est pas encore acquitté de cette somme et le champion d’Europe aurait même menti sur un point précis. Explication.
Fin décembre 2025, le conseil des prud’hommes de Paris avait rendu sa décision dans l’affaire opposant le PSG à Kylian Mbappé. Le club de la capitale était reconnu coupable et il devait donc verser la modique somme de 60,9M€ à son attaquant, correspondant notamment à des salaires et des primes non payés. Ce vendredi, une nouvelle information vient de nous parvenir dans ce dossier.
Le PSG n’a pas encore versé 5,9M€ à Mbappé
Selon les informations du journal L’Équipe, le PSG a versé une certaine somme à Kylian Mbappé depuis la décision du conseil des prud’hommes. Le club de la capitale a fait un chèque de 55M€ à son ancien attaquant, mais il manque donc encore 5,9M€ correspondant à des congés payés et des intérêts. Le joueur du Real Madrid a donc décidé d’envoyer ce vendredi un huissier au sein du siège du champion de France pour obtenir cette somme restante. Le PSG est sous pression, car il a maintenant huit jours pour payer, sinon les avocats du Madrilène pourront faire saisir cette somme sur les comptes parisiens.
Le PSG a menti ?
Contacté par L’Équipe, le PSG a donné sa version des faits sur le sujet. « Comme nous l'avons toujours dit, le Paris Saint-Germain exécutera le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes. Le Club a toujours agi de bonne foi et avec intégrité, et continuera de le faire. L'ensemble des salaires et primes dus à Kylian Mbappé a été intégralement payé par le Paris Saint-Germain. Des discussions sont en cours avec les représentants du joueur sur les modalités de règlement des sommes restantes. » Toutefois, selon le quotidien sportif, aucune discussion n’aurait pour le moment eu lieu entre les deux parties concernant notamment les 5,9M€. Le temps presse pour Paris.