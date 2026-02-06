CAN 2025 : Le nouveau coup de tonnerre qui peut faire très mal au Maroc !

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, le Maroc a vécu un énorme coup dur avec la finale de la CAN perdue face au Sénégal à domicile. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi se voyaient déjà remporter la compétition et il faudra donc un peu de temps avant que la douleur ne parte. Toutefois, un nouveau coup de tonnerre pourrait frapper les Lions de l’Atlas.

Disputer une compétition à domicile peut parfois être une chance, mais cela peut également tourner au cauchemar. C’était par exemple le cas lors de l’Euro 2016, où l’équipe de France avait perdu la finale face au Portugal à cause d’un but cruel d’Eder. Malheureusement, un tel scénario s’est reproduit lors de la CAN 2025, car le Maroc qui évoluait à la maison s’est incliné en finale contre le Sénégal à cause d’un but de Pape Gueye en prolongations.

🚨 𝑶𝑭𝑭𝑰𝑪𝑰𝑬𝑳 : La CAF annonce que la CAN 2025 au Maroc 🇲🇦 a été la plus suivie de l’histoire dans le digital ! 🌍🙌🏻💚



6️⃣ MILLIARDS de vues. pic.twitter.com/S9G35KGFKQ — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) January 28, 2026

Départ surprise pour le Maroc ? Une grosse déconvenue pour le Maroc, qui doit toutefois se concentrer sur la Coupe du monde 2026. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi étaient arrivés en demi-finale de la dernière édition et ils auront assurément encore une fois de sérieux arguments. Toutefois, les Marocains pourraient ne pas être menés par Walid Regragui. Le sélectionneur aurait demandé à quitté son poste selon la presse locale, mais cela a par la suite été démentie par le biais d’un communiqué. « La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dément catégoriquement les informations relayées dans certains sites d’actualités annonçant que Walid Regragui sélectionneur de l’équipe Nationale 'A', aurait présenté sa démission. »