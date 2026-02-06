Quand Zidane était certain de se faire virer de son équipe, «ça va arriver…»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Légende du football français, Zinédine Zidane a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la discipline. Le Ballon d'Or 1998 a connu des moments incroyables au cours de sa carrière mais il a aussi dû composer avec des moments plus difficiles. L'attaquant français n'a pas toujours affiché une confiance maximale comme lorsqu'il était au Real Madrid...

Après sa carrière immense de joueur, Zinédine Zidane s'est lancé dans une carrière d'entraîneur au Real Madrid, là où il a joué avant de prendre sa retraite en 2006. S'occupant d'abord de l'équipe réserve, il débarque début 2016 à la tête de l'équipe première sans avoir eu d'expérience à ce niveau auparavant. Un défi difficile à relever qui lui a causé beaucoup de souci. A l'époque, il avait confié ses craintes sur les ondes de RMC.

Zinédine Zidane sur le point de se faire virer du Real Madrid ? En 2016, Zinédine Zidane est appelé pour remplacer Rafael Benitez au poste d'entraîneur du Real Madrid. L'ancien joueur espagnol n'avait pas réussi à convaincre à ce poste et le Français a dû se charger tout un peu à la surprise générale. Visiblement les débuts ont été assez difficiles à gérer, persuadé qu'il allait se faire virer. « Je me ferai virer, ça arrivera quoi qu’il arrive ! Ça va arriver, dans six mois, et si ce n’est pas dans six mois, c’est dans un an… Donc je profite à fond de ce que je fais, c’est ça qui est bon. Tous les jours, de ma voiture jusqu’au vestiaire, je profite… Je contemple même les arbres qui sont là. Je me dis que j’ai une chance inouïe, et je me régale » déclare-t-il à RMC en 2016.