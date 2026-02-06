«Avec son comportement…», Kylian Mbappé clashé par une grande figure du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désigné parmi les meilleurs joueurs du monde depuis des années, Kylian Mbappé ne fait pourtant pas l'unanimité partout où il passe. L'attaquant français se voit parfois reprocher son attitude et c'est vers la fin de son aventure au PSG que son image s'est dégradée. Sur le terrain comme en dehors, son comportement a fait couler beaucoup d'encre.

Malgré sa popularité énorme, Kylian Mbappé ne marque pas forcément les esprits positivement à chaque fois. L'attaquant du Real Madrid a laissé un mauvais souvenir au moment de son départ du PSG en 2024 dans la tête de nombreux supporters. A l'époque déjà, certains étaient très critiques envers son comportement, même parmi ses dirigeants. Directeur sportif du club de 2019 à 2022, Leonardo a eu la chance devoir évoluer le Français dans la capitale. Pas forcément pour son plus grand plaisir...

Kylian Mbappé, le problème avec deux stars du Real Madrid https://t.co/BFu4DgeWll — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

Le départ de Mbappé du PSG réclamé Au PSG ces dernières années, on a tout fait pour que le club parvienne à gagner la Ligue des champions. Mais avec Kylian Mbappé, la mission n'a pas été accomplie puisqu'il a fallu attendre son départ pour enfin triompher. En 2023, Leonardo poussait déjà pour son départ, lui qui avait quitté ses fonctions au club l'année précédente. « Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. Le Paris-Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Cela fait six ans qu’il est à Paris et, sur ces six saisons, cinq clubs différents ont remporté la Ligue des champions, aucun ne comptait Mbappé dans ses rangs. Cela veut dire qu’il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui » déclarait l'ancien dirigeant brésilien à L'Equipe.