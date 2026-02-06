Kylian Mbappé se fait charger sur RMC, «depuis quand il y a un privilège ?»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Doté d'un immense talent depuis ses débuts, Kylian Mbappé n'a plus rien à prouver face aux buts. L'attaquant français est pourtant lié depuis toujours à une image d'attaquant qui ne fait pas d'effort pour défendre, un reproche qui lui est souvent adressé. Depuis son arrivée au Real Madrid, les choses n'ont pas vraiment changé et en Equipe de France, cela peut représenter un vrai problème selon Vincent Moscato.

Grande star du football français, Kylian Mbappé est souvent pointé du doigt pour son manque d'investissement sur le terrain quand il s'agit de défendre. Ses exploits en attaque restent impressionnants bien sûr mais on lui reproche trop souvent de ne pas participer en défense, ce qui n'est pas forcément bon pour l'esprit de groupe. Vincent Moscato a poussé un coup de gueule concernant l'attaquant français.

Une règle spéciale pour Kylian Mbappé ? «Je ne l’ai vu nulle part» https://t.co/nROC2vXLfJ — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

« Tu défends à n'importe quel poste » Impressionné de réussite avec le Real Madrid depuis le début de la saison, Kylian Mbappé devrait normalement retrouver bientôt ses coéquipiers en Equipe de France où il est le capitaine. L'attaquant français doit donc montrer l'exemple mais son manque d'investissement en défense pose problème pour Vincent Moscato. « Si Mbappé courait, il serait peut-être moins bon comme attaquant ? Non. Il y a plein d'attaquants qui ont été très bons et qui défendaient un minimum. Zidane défendait plus que lui, Platini un petit peu. Mbappé devrait le faire. Depuis quand il y a un privilège du mec qui met des buts de ne pas courir ? C'est moins leur spécialité mais qui te dit que quand tu es joueur de football tu ne défends pas ? Tu défends à n'importe quel poste. C'est une plaie pour un entraîneur et pour les autres joueurs. On ne dit pas de faire 50 mètres mais 5 ou 6 mètres quand tu perds un ballon... » peste l'ancien rugbyman dans le Super Moscato Show sur RMC.