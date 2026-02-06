M6 prive TF1 d'un joli jackpot : La décision qui va faire parler

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au mois de mars 2024, M6 s’est offert les droits de diffusion de 54 des 104 matchs de la Coupe du monde 2026 et se disait prêt à en revendre une partie. Finalement, le groupe dirigé par David Larramendy a décidé de les conserver, au détriment du diffuseur historique, TF1.

Alors que Ligue 1+ est à la lutte avec beIN Sports pour obtenir l’intégralité de la diffusion de la Coupe du monde 2026, TF1 n’aura finalement rien. Depuis que M6 a acquis la diffusion de 54 des 104 matchs qui se dérouleront l’été prochain aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, la chaîne s’était dite ouverte à revendre entre 10 et 15 matchs à TF1, diffuseur historique, contre environ 120M€.

Depuis son acquisition de 54 des 104 matches de la Coupe du monde 2026, M6 disait pouvoir en revendre une partie, éventuellement au diffuseur historique TF1. Mais le groupe a lancé la commercialisation de ses spots de pub et décidé de tout conserver.



« Tous les Français seront rassemblés devant leurs écrans pour suivre les 54 matches sur M6 et M6+ » Ce qui ne sera finalement pas le cas. En effet, comme indiqué par L’Equipe, M6 a décidé de conserver l’intégralité de ses 54 matchs et TF1 n'en retransmettra donc aucun. « Le groupe est très heureux de diffuser la Coupe du monde 2026, tous les Français seront rassemblés devant leurs écrans pour suivre les 54 matches sur M6 et M6+ », a confié à L’Equipe David Larramendy, président du groupe M6. « On est de tout coeur derrière les Bleus de Didier Deschamps et on leur souhaite le meilleur parcours. » La commercialisation des spots de pub a été lancée et, à la vue des montants, on comprend pourquoi M6 a décidé de tout garder.