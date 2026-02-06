M6 prive TF1 d'un joli jackpot : La décision qui va faire parler

Au mois de mars 2024, M6 s’est offert les droits de diffusion de 54 des 104 matchs de la Coupe du monde 2026 et se disait prêt à en revendre une partie. Finalement, le groupe dirigé par David Larramendy a décidé de les conserver, au détriment du diffuseur historique, TF1.
Alors que Ligue 1+ est à la lutte avec beIN Sports pour obtenir l’intégralité de la diffusion de la Coupe du monde 2026, TF1 n’aura finalement rien. Depuis que M6 a acquis la diffusion de 54 des 104 matchs qui se dérouleront l’été prochain aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, la chaîne s’était dite ouverte à revendre entre 10 et 15 matchs à TF1, diffuseur historique, contre environ 120M€.
« Tous les Français seront rassemblés devant leurs écrans pour suivre les 54 matches sur M6 et M6+ »
Ce qui ne sera finalement pas le cas. En effet, comme indiqué par L’Equipe, M6 a décidé de conserver l’intégralité de ses 54 matchs et TF1 n'en retransmettra donc aucun. « Le groupe est très heureux de diffuser la Coupe du monde 2026, tous les Français seront rassemblés devant leurs écrans pour suivre les 54 matches sur M6 et M6+ », a confié à L’Equipe David Larramendy, président du groupe M6. « On est de tout coeur derrière les Bleus de Didier Deschamps et on leur souhaite le meilleur parcours. » La commercialisation des spots de pub a été lancée et, à la vue des montants, on comprend pourquoi M6 a décidé de tout garder.
Des spots publicitaire à 425 000€ pendant les pauses fraîcheurs, si l’équipe de France va en finale
Le spot publicitaire le plus cher est entre les prolongations et les tirs au but d’une éventuelle finale de l’équipe de France, pour un montant de 500 000€ bruts les 20 secondes. Si les Bleus n’atteignent pas la finale, il tomberait alors à 220 000€. A noter que des pauses fraîcheurs obligatoires seront mises en place une fois par mi-temps et avec de la pub. En finale, avec la présence de l’équipe de France, elles seront commercialisées à 425 000€ les 20 secondes, contre 250 000€ sans les Bleus. « Pour les annonceurs, c'est évidemment un environnement exceptionnel. C'est ce que la télé offre de mieux : un contenu unique, des audiences records et un engagement maximal », a conclu David Larramendy.