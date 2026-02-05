«Je le regardais comme un enfant» : Sa première rencontre avec Zidane a changé sa carrière !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane a tout vécu. En 18 ans de carrière, la légende du football français a côtoyé des joueurs iconiques partout où il est passé. A la Juventus, en plus d'Alessandro Del Piero, il partageait son quotidien avec un autre grand nom du football italien. Et il se trouve que ce dernier était totalement sous le choc et l'emprise du joueur qu'il était et les armes létales qu'étaient ses pieds.

Entre 1988 et 2006, Zinedine Zidane a offert des moments de magie à bon nombre de fans du ballon rond. De l'AS Cannes au Real Madrid en passant par les Girondins de Bordeaux et la Juventus, celui qui est surnommé « Zizou » est entré dans la légende de l'équipe de France grâce à ses succès en Coupe du monde 98 et à l'Euro 2000. En club, il s'est notamment assis sur le toit de l'Europe avec le Real Madrid en 2002 en inscrivant notamment une reprise de volée du gauche dans la lucarne face au Bayer Leverkusen (2-1).

«J'admirais ce qu'il faisait avec le ballon. Je le regardais comme un enfant regarde un dessin animé» Avant cela, Zinedine Zidane a passé cinq saisons pleines à la Juventus entre 1996 et 2001. Il a notamment croisé Filippo Inzaghi avant que « Pippo » devienne une icône de l'AC Milan. Comme beaucoup d'autres, le serial buteur italien a eu un coup de foudre sportivement parlant avec le meneur de jeu français. Il y a quelques années de cela, Inzaghi racontait ses premiers pas à l'entraînement avec Zidane à la Vieille Dame où il restait sans voix et sous le charme. « J'étais à la Juve quand j'ai vu Zidane pour la première fois. Les premières semaines, je courais partout sur le terrain et j'admirais ce qu'il faisait avec le ballon. Je le regardais comme un enfant regarde un dessin animé. À l'entraînement, j'essayais de faire comme lui, mais je n'y arrivais jamais... puis un jour, il est venu vers moi et m'a dit : « Bravo ! Tu es très fort devant le but, félicitations ! ». Je ne lui ai pas répondu, mais je me suis dit : « Si je suis bon, qu'en est-il de lui alors ? »».