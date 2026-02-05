Zinedine Zidane, ces réunions à Marseille qui lui tiennent à cœur

Amadou Diawara

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. Alors qu'il n'a pas repris du service depuis, le Ballon d'Or 98 est tout de même comblé. Comme il l'a avoué lui-même, Zinedine Zidane peut désormais passer plus de temps à Marseille, et ce, pour assister à des réunions qui sont importantes à ses yeux.

Le 4 janvier 2016, Zinedine Zidane a été promu entraineur de l'équipe première du Real Madrid. Ayant quitté son poste le 30 juin 2018, le technicien français a été réembauché par Florentino Pérez le 11 mars 2019. Et à la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a dit stop. Après avoir vécu des mois compliqués à la Maison-Blanche le Ballon d'Or 98 a décidé de quitter son poste.

Zidane revient en équipe de France : Le secret qu'il n'avait même pas voulu dire à sa femme ! https://t.co/tmgwiJtsA2 — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

Zinedine Zidane se livre sur sa vie privée Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid à l'issue de la saison 2020-2021. S'il a été lié à différents clubs depuis la fin de son deuxième mandat à la Maison-Blanche, le coach de 53 ans n'a toujours pas repris du service. Alors qu'il rêve de prendre la succession de Didier Deschamps, Zinedine Zidane pourrait voir son souhait se réaliser cet été. En effet, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France a annoncé qu'il n'allait pas prolonger. Ainsi, Didier Deschamps va quitter les Bleus après la Coupe du Monde 2026, étant engagé jusqu'au 31 juillet. Grandissime favori pour le remplacer, Zinedine Zidane est totalement épanoui depuis qu'il est libre de tout contrat. En effet, le champion du monde 98 profite de son temps libre pour être au plus près de sa famille, assistant notamment à des réunions à Marseille.