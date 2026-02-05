Lamine Yamal, le recrutement qui provoque un changement radical dans sa vie !

Amadou Diawara

Formé au FC Barcelone, Lamine Yamal fait le plus grand bonheur du club blaugrana depuis plusieurs années. Si sur les terrains, le crack de 18 ans est irréprochable, c'est moins le cas en dehors. Pour soigner son image, Lamine Yamal a donc décidé de prendre des mesures drastiques.

A seulement 18 ans, Lamine Yamal est la tête de gondole du FC Barcelone. En effet, le crack espagnol est le meilleur joueur de l'effectif d'Hans-Dieter Flick, régalant ses partenaires et les supporters blaugrana depuis plusieurs saisons.

Lamine Yamal, goal machine 💥https://t.co/08q68F2wfn — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 5, 2026

Lamine Yamal a embauché des professionnels des réseaux sociaux Exemplaire sur les terrains, Lamine Yamal l'est moins en dehors. En effet, le numéro 10 du FC Barcelone s'est souvent fait remarquer sur les réseaux sociaux, notamment pour son attitude provocatrice. Ce qui a terni son image et lui vaut des critiques. Mais à en croire José Alvarez, interrogé dans l'émission El Chiringuito, Lamine Yamal a décidé d'y remédier. En effet, l'international espagnol aurait embauché des conseillers qui l'auraient poussé à se faire moins remarquer sur les réseaux sociaux. Grâce à ses nouveaux salariés, Lamine Yamal publie moins et se contente de parler football, notamment sur le FC Barcelone.