Le PSG rêvait de son transfert : La réponse de Lamine Yamal est sans appel ?

A 18 ans, Lamine Yamal est aujourd'hui un joueur du FC Barcelone. Le restera-t-il encore longtemps ? Le crack espagnol fait bien évidemment rêver plus d'un grand club européen. C'est ainsi que dernièrement, il avait notamment été expliqué que recruter Yamal au PSG était l'un des rêves des Qataris. Mais qu'en pense le principal intéressé ?

Du côté du PSG, on a décidé d'en finir avec les folies et les transferts. Mais voilà qu'il y a bien un joueur pour lequel on pourrait casser la tirelire : Lamine Yamal. Aujourd'hui au FC Barcelone, l'Espagnol de 18 ans est déjà le présent mais surtout l'avenir du football mondial. Un atout XXL forcément pour le Barça aujourd'hui, mais qui ferait donc saliver le PSG, se mettant ainsi à rêver d'un transfert de Yamal à l'avenir au même titre que d'autres cadors du Vieux Continent.

« On le veut » C'est Romain Molina qui avait balancé cette bombe concernant la volonté du PSG de recruter Lamine Yamal. Récemment, le journaliste expliquait ainsi : « Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu'à Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris. Un moment donné à Barcelone, on a commencé à douter parce que le papa et la maman ont été invités et on a commencé à promettre plein de choses. Et on sait très bien que si le PSG et le Qatar veulent, ils ont le budget illimité. Ils se sont rappelés de Neymar parce qu'il y a le deal officiel, et tout ce qui a été dealé au Qatar (...) A Doha, ils ont dit : "C'est une priorité, ces prochaines années on doit le faire" ».