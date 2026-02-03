Mercato : Ces deux joueurs auraient tout changé pour l’OM cette saison

Axel Cornic

L’été dernier, après pourtant une première saison plutôt convaincante avec Roberto De Zerbi. L’Olympique de Marseille a énormément changé. Les départs ont parfois été voulus comme avec Valentin Rongier, mais d’autres ont défrayé la chronique, comme ce qui a pu se passer avec Adrien Rabiot à la toute fin du mercato.

Après l’élimination en Ligue des Champions, la méthode marseillaise est pointée du doigt. On ne compte en effet plus les changements opérés par Medhi Benatia et Pablo Longoria au sein de l’effectif, avec plus de 500M€ dépensés au cours des cinq dernières années. Mais ce changement n’apporte pas toujours des bonnes choses...

« Le départ d'Adrien Rabiot est quand même une catastrophe pour l'OM » C’est l’avis de Pierre Ménès, qui ce lundi a regretté le départ d’Adrien Rabiot de l’OM, au cours d’une fin de mercato estival assez folle. « Le départ d'Adrien Rabiot est quand même une catastrophe pour l'OM. C'était le meilleur joueur de l'OM l'année dernière, et on voit avec la qualité de ses prestations à l'AC Milan que ça reste un joueur de très haut niveau et qu'il manque énormément » a expliqué l’ancien sniper de Canal+, dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube.