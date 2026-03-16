Mercato - OM : «Parti trop tôt», il regrette la fin de son aventure à Marseille

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM est un club à part dans le paysage du football français, et la plupart des joueurs passés par le club phocéen au cours de leur carrière en ont gardé un souvenir marquant. C'est notamment le cas de cet ancien attaquant, qui regrette d'ailleurs d'avoir quitté aussi prématurément l'OM après seulement un an et demi au club.

Même si les saison compliquées et éprouvantes ont tendances à s'enchaîner du côté de l'OM, le club reste très attractif pour de nombreux joueurs qui rêvent de vêtir un jour ce maillot ciel et blanc. Ce fut notamment le cas pour cet ancien attaquant qui a été une figure de la Ligue 1 dans la première décennie des années 2000, et qui est passé par l'OM entre janvier 2006 et juillet 2007. Une expérience plutôt courte, et ce joueur regrette d'ailleurs amèrement que le plaisir n'ait pas duré davantage. Il s'agit de Toifilou Maoulida qui s'est prononcé à ce sujet dans les colonnes de L’EQUIPE.

«J’ai rarement vu ça» : Le «comportement» à l’OM qui inquiète Pierre Ménès https://t.co/UXGWPEWy0y — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Peut-être qu'en me battant... » « Mon plus grand regret ? Ne pas être resté à Marseille pour la saison 2007-2008. Il me restait encore deux ans de contrat, mais coach Fernandez a poussé pour que je le suive à Auxerre. J'avais moins joué la fin de saison et la concurrence était forte. Dès septembre 2007, l'OM a changé d'entraîneur et Eric Gerets est arrivé. Je partageais ses valeurs, cette grinta qu'il voulait voir. Je crois être parti un peu trop tôt. Peut-être qu'en me battant, j'aurais pu regagner ma place », confie Toifilou Maoulida, qui avait quitté l'OM pour retrouver Jean Fernandez à l'AJ Auxerre en 2007.