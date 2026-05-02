Le souhait inattendu d’Endrick pour son futur enfant

Alexis Brunet

Actuellement âgé de 19 ans, Endrick est déjà marié et il va même bientôt accueillir son premier enfant car sa compagne est enceinte. L’attaquant prêté à l’OL a d’ailleurs parlé de son futur enfant dans un entretien et il espère qu’il ne décidera pas de travailler dans le monde du football, qui est selon lui très dur.

Lors du mercato hivernal, le Real Madrid a décidé de prêter Endrick du côté de l’OL. Le Brésilien cherchait à retrouver du temps de jeu et des sensations et cela a marché car il est titulaire à Lyon et il a déjà inscrit sept buts tout en délivrant sept passes décisives en 21 rencontres toutes compétitions confondues. Des statistiques qui pourraient permettre à l’attaquant de disputer la Coupe du monde cet été.

« C’est un milieu très dur » En plus de potentiellement disputer la Coupe du monde cet été, Endrick va goûter à un autre grand bonheur. L’attaquant de l’OL sera bientôt père car sa compagne est enceinte et il a d’ailleurs parlé de son futur enfant lors d’un entretien accordé à The Guardian. « J’espère qu’il ou elle deviendra une personne formidable, un être humain exceptionnel. Et qu'il ou elle me verra en dehors des terrains comme une personne normale, et non comme Endrick le footballeur. Le football n’est pas un monde facile. C’est un milieu très dur. J’espère qu’il ou elle deviendra avocat, médecin ou autre chose, et qu’il ou elle pourra être heureux dans sa vie. »