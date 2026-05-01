Endrick dévoile son «rêve» après l'OL !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'hiver dernier, Endrick a débarqué à l'OL en prêt jusqu'à la fin de la saison. Le jeune joueur du Real Madrid semble s'être familiarisé à son nouvel environnement et il est prévu pour lui de retourner dans la capitale espagnole après son aventure lyonnaise. Avec peut-être une escapade en Amérique du Nord pour y disputer la Coupe du monde 2026...

Bien installé à Lyon où il a tout de suite marqué les esprits, Endrick sait qu'il ne lui reste que quelques matches avant de certainement faire son retour au Real Madrid. Si des rumeurs l'envoyaient rester un peu plus longtemps, le Brésilien a quant à lui les yeux rivés vers un autre grand objectif : la Coupe du monde. International depuis 2023, il a déjà 15 sélections avec la Seleçao. Mais sa place pour le Mondial est loin d'être assurée et il espère bien figurer dans la liste...

Endrick a un nouveau rêve Jeune pépite recrutée par le Real Madrid en 2024, Endrick a connu des débuts plutôt difficiles avec le club espagnol. En manque de temps de jeu, il a débarqué à l'OL pour finir la saison. En restant au Real, il avait peu de chances de figurer dans la liste du sélectionneur Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026. En se relançant à Lyon, il croit désormais en ses chances. « Je dois y être. Avant d'y penser, je dois bien faire mon travail à Lyon. Je suis concentré ici. Je dois bien jouer lors des matches restants pour assurer ma place. Mon rêve est de disputer la Coupe du monde et d'aider mon pays. Je ferai de mon mieux pour aider le Brésil » déclare-t-il dans un entretien pour The Guardian.