Mercato : Un transfert du PSG ruiné pendant la Coupe du monde ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG semble déterminé à se renforcer en attaque. Plusieurs pistes sont déjà sorties dans la presse et dernièrement c’est le nom de Crysencio Summerville qui a été cité. Le Néerlandais intéresse le club de la capitale, mais également l’AS Rome. D’ailleurs, son compatriote Donny Malen, avec qui il s’apprête à participer à la Coupe du monde, ferait le forcing pour le faire venir en Italie.

Alors que l’été dernier le PSG s’était surtout attelé à renforcer son secteur défensif avec les arrivées de Chevalier, Marin et Zabarnyi, cette fois c’est en attaque que le club de la capitale pourrait bien faire parler de lui. La direction parisienne souhaiterait mettre la main sur un joueur offensif supplémentaire, d’autant plus que plusieurs départs pourraient intervenir dans ce secteur. Gonçalo Ramos et Kang-in Lee pourraient notamment aller voir ailleurs.

Le PSG piste Crysencio Summerville Même si le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, cela n’empêche pas le PSG de s’activer et de commencer à creuser certaines pistes. Dernièrement, Foot Mercato affirmait d’ailleurs que le club de la capitale avait des vues sur Crysencio Summerville, l’ailier droit de West Ham qui vient d’être relégué en deuxième division. Une offre de 50M€ pourrait d’ailleurs suffire à Luis Campos pour arracher l’international néerlandais aux Hammers.