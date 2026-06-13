Le coup de force impressionnant de Paul Seixas : «Là on peut vraiment dire que c’est un très grand»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, à l’occasion de la 7ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Paul Seixas a concédé 1min21 sur Isaac Del Toro, vainqueur au sommet du Grand Colombier. Mais voilà que ça aurait pu être pire pour le Français qui a un temps accusé 4 minutes de retard sur le peloton suite à une chute. Au terme d’un immense effort collectif de la Décathlon CMA CGM, Seixas a réussi à remonter et ça a fait forte impression.

Il ne reste plus qu’une étape dans ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Au classement général, Paul Seixas pointe à la 6ème place, accusant un retard de 1min54 sur le leader, Luke Tuckwell. Mais voilà que ce samedi, l’addition aurait largement être plus salée pour le Français de 19 ans en pleine préparation pour le Tour de France. En effet, à l’occasion de la 7ème étape, Seixas a chuté à plusieurs kilomètres de l’arrivée. Ayant mis du temps à se relever, le crack de la Décathlon CMA CGM a accusé jusqu’à 4 minutes de retard sur le peloton. Bien aidé par ses coéquipiers, Paul Seixas a réussi à combler cet écart pour revenir sur les autres favoris du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Un effort qu’il a toutefois un peu payé dans l’ultime ascension de l’étape du jour, n’arrivant pas à suivre Isaac Del Toro, finissant à 1min21 du Mexicain.

« Plusieurs grands favoris auraient baissé les bras avant » Sur le papier, Paul Seixas n’est donc pas ressorti gagnant de cette 7ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et pourtant… Dans son comportement, le coureur de la Décathlon CMA CGM a impressionné. Pour Eurosport, Jacky Durant a ainsi dit de Seixas : « On pensait qu’il n’irait pas au bout de l’étape et il finit à 1min20 aujourd’hui ? J’ai envie de dire que c’est la course parfaite des Décathlon CMA CGM. C’est pour vraiment souligner le boulot fait par tous les rescapés. On n’avait malheureusement pas les images, mais Bissegger et Hoole sur la plaine avant d’aller chercher le Grand Colombier, ça a dû être énorme. Ils ont repris 1min30. Après, on a vu Paret-Peintre faire un énorme travail. Et puis après tous les autres. Je dis parfait. Seixas, je pense que sur la première montée du Colombier, il est en compagnie de Paret-Peintre et beaucoup de coureurs de la classe de Seixas aurait fait quoi, ça ne va pas assez vite, j’y vais et on verra en haut. Mais non, il a fait confiance en son équipe qui progressivement l’a ramené en tête de course. Bravo la stratégie, l’abnégation. Repartir avec 4 minutes de retard, lorsque vous êtes à 90 kilomètres de l’arrivée que la course est déclenchée, plusieurs grands favoris auraient baissé les bras avant. Bravo. Epatant ».