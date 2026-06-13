Avant l’arrivée de Zidane, Kylian Mbappé a une grosse crainte concernant Deschamps

Alexis Brunet

Cette Coupe du monde 2026 sera très spéciale pour Didier Deschamps car cela sera sa dernière compétition avant de céder sa place de sélectionneur, normalement à Zinédine Zidane. Un départ qui attriste forcément Kylian Mbappé, qui estime que les supporters des Bleus se rendront peut-être compte trop tard de l’homme en or qu’ils vont perdre.

Mardi soir, l’équipe de France fera ses grands débuts dans la Coupe du monde 2026 face au Sénégal. Une compétition spéciale pour Didier Deschamps qui quittera à la fin de cette dernière son poste de sélectionneur. Le champion du monde 1998 sera au total resté quatorze ans à la tête des Bleus et normalement, sauf retournement de situation, il devrait être remplacé par Zinédine Zidane.

« Beaucoup n’ont pas su vraiment apprécier les qualités de celui qu’ils avaient sous la main » Alors que Didier Deschamps va donc vivre ses derniers matchs à la tête de l’équipe de France, Kylian Mbappé a accepté de s’exprimer sur son sélectionneur auprès du Parisien. L’attaquant du Real Madrid a notamment regretté que certains supporters des Bleus ne profitent pas pleinement des qualités de DD. « J’ai toujours été un peu peiné du fait que, dans cette quête de changement et de renouveau totalement légitimes — parce que quand un coach fait quatorze ans, au bout d’un moment tu ne peux jamais reprocher aux gens de vouloir changer —, beaucoup n’ont pas su vraiment apprécier les qualités de celui qu’ils avaient sous la main. »