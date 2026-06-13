Mercato : Ces trois joueurs que l’OM veut vendre en priorité cet été

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est le début du mercato estival et après une saison difficile terminée loin des attentes, l'OM va devoir cravacher pour repartir sur de bonnes bases. Le club doit rebâtir un nouveau projet et l'effectif va sûrement beaucoup changer. Les dirigeants doivent d'abord trouver un moyen de renflouer les caisses et c'est pourquoi 3 joueurs sont placés sur la liste des priorités pour une vente cet été.

L'année dernière, l'OM avait effectué un beau recrutement et l'effectif semblait être en mesure d'aller chercher les sommets. Ça n'a pas été le cas et aujourd'hui la situation est compliquée. Le club de la cité phocéenne va devoir faire du ménage pour renflouer ses caisses et de nombreux départs sont attendus. Mohamed Toubache-Ter dévoile les noms des 3 joueurs qui sont une priorité pour la direction.

L'OM va connaître beaucoup de départs Alors que l'OM est en train de connaître de nouvelles arrivées au niveau de son encadrement, l'une des principales missions du club cet été est de régler le départ de plusieurs joueurs. Les dirigeants savent que le rendez-vous devant la DNCG approche et il faut trouver de l'argent pour renflouer les caisses. Selon Mohamed Toubache-Ter, c'est l'objectif principal du moment et les 3 joueurs identifiés pour un départ sont Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et Leonardo Balerdi, comme il confie sur son compte X.