Mercato : Ces trois joueurs que l’OM veut vendre en priorité cet été

C'est le début du mercato estival et après une saison difficile terminée loin des attentes, l'OM va devoir cravacher pour repartir sur de bonnes bases. Le club doit rebâtir un nouveau projet et l'effectif va sûrement beaucoup changer. Les dirigeants doivent d'abord trouver un moyen de renflouer les caisses et c'est pourquoi 3 joueurs sont placés sur la liste des priorités pour une vente cet été.
L'année dernière, l'OM avait effectué un beau recrutement et l'effectif semblait être en mesure d'aller chercher les sommets. Ça n'a pas été le cas et aujourd'hui la situation est compliquée. Le club de la cité phocéenne va devoir faire du ménage pour renflouer ses caisses et de nombreux départs sont attendus. Mohamed Toubache-Ter dévoile les noms des 3 joueurs qui sont une priorité pour la direction.
L'OM va connaître beaucoup de départs
Alors que l'OM est en train de connaître de nouvelles arrivées au niveau de son encadrement, l'une des principales missions du club cet été est de régler le départ de plusieurs joueurs. Les dirigeants savent que le rendez-vous devant la DNCG approche et il faut trouver de l'argent pour renflouer les caisses. Selon Mohamed Toubache-Ter, c'est l'objectif principal du moment et les 3 joueurs identifiés pour un départ sont Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et Leonardo Balerdi, comme il confie sur son compte X.
L'OM dans une situation critique
Avant de reconstruire son effectif pour la saison prochaine, l'OM s'apprête à vendre plusieurs joueurs pour renflouer les caisses. Depuis quelques semaines, plusieurs joueurs sont évoqués sur le départ. L'OM n'est pas forcément dans une bonne situation puisque les clubs savent que les dirigeants ne seront pas dans une bonne position pour négocier avec ce besoin d'argent. Reste à savoir si quelques portes de sortie pourront s'ouvrir pour Marseille... D'autres joueurs devraient quitter l'OM cet été en plus des trois noms évoqués par Mohamed Toubache-Ter. Mais ceux qui possèdent la plus grande valeur sont bien sûr la priorité.