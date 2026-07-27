Matthieu Jalibert avec Romain Ntamack au XV de France : La surprise de Fabien Galthié qui peut tout relancer à un an de la Coupe du monde

Pierrick Levallet

Privé de plusieurs de ses cadres lors de cette tournée estivale, Fabien Galthié a innové avec le XV de France. Le coach des Bleus a notamment misé sur une association de Matthieu Jalibert et Romain Ntamack avec un repositionnement du joueur de l’UBB à l’arrière. Et cette surprise pourrait bien chambouler ses plans à un an de la Coupe du monde 2027.

Fabien Galthié a dû composer sans quelques-uns de ses cadres sur ce début de Championnat des nations. Le sélectionneur du XV de France était privé d’Antoine Dupont, de Louis Bielle-Biarrey ou encore de Thomas Ramos pendant la tournée estivale. Le coach des Bleus a alors innové pour affronter l’Australie et le Japon en misant sur une association Matthieu Jalibert - Romain Ntamack. Le joueur de l’UBB a été repositionné à l’arrière pour laisser l’ouverture à son homologue du Stade toulousain. Et ce coup surprenant pourrait bien tout relancer à un an de la Coupe du monde 2027.

Matthieu Jalibert arrière, Fabien Galthié va chambouler ses plans ? Quinze Mondial explique en effet que Matthieu Jalibert a encore marqué des points au XV de France cet été. Déjà flamboyant pendant le Tournoi des VI Nations, le joueur de 27 ans a encore brillé lors du Championnat des nations. Le temps où il n’était pas du tout dans les plans du staff des Bleus semble désormais bien loin. Ce binôme avec Romain Ntamack se veut plutôt prometteur et permet à Matthieu Jalibert d’ajouter une corde à son arc aux yeux de Fabien Galthié. La question de son rôle devra donc se poser lorsque Thomas Ramos fera son retour dans le groupe tricolore. Le sélectionneur du XV de France va devoir trancher.

Romain Ntamack a validé son duo avec Matthieu Jalibert Il faut dire que Matthieu Jalibert a convaincu son monde cet été chez les Bleus. Même Romain Ntamack n’a pas caché sa joie de pouvoir être associé à son habituel concurrent à l’ouverture. « J'ai fait toute la semaine et les deux entraînements collectifs avec Antoine Hastoy (qui aurait joué arrière si Jalibert n'était pas apte). Avec Matthieu, on n'a fait que la mise en place. Donc, c'était assez court. Mais que ce soit avec lui, avec Antoine ou d'autres, quand on a des joueurs comme ça, c'est quand même assez facile de trouver les automatismes, des repères. On parle à peu près le même rugby. Ça s'est bien passé. C'est vraiment que du bonheur de jouer avec un joueur comme Matthieu » avait confié le joueur du Stade toulousain après la victoire du XV de France contre l’Australie.