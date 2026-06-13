Mercato : Une bombe en préparation au PSG, «le transfert de l’été» annoncé ?

Plutôt discret sur le mercato l'année dernière, le PSG pourrait connaître un été beaucoup plus animé cette fois-ci. Certains joueurs pourraient quitter la capitale dans un effectif où les places sont difficiles à prendre. Mais surtout, le PSG pourrait s'activer pour valider certains transferts. D'ailleurs, un transfert XXL pourrait bien être en préparation à Paris.
Alors que le mercato estival ouvre enfin ses portes, le PSG pourrait en profiter pour valider un gros dossier cet été. Le club de la capitale serait même bien parti pour réaliser un énorme coup alors que de grosses rumeurs concernent le Real Madrid ou encore le FC Barcelone en ce moment. Un journaliste espagnol parle de transfert de l'été pour les champions d'Europe.
Le transfert de l'été annoncé au PSG
Ballon d'Or 2024, Rodri évolue à Manchester City depuis 2019. Le milieu de terrain a marqué les esprits avec le club anglais mais après son Ballon d'Or, il a été freiné par une blessure l'éloignant pendant longtemps des terrains. Déjà annoncé sur le départ l'été dernier, il pourrait être la cible de pas mal de clubs en Europe. Et visiblement, un transfert pourrait se préparer au PSG puisque d'après les informations du journaliste Alex Rodriguez Sanchez, c'est bien le club de la capitale qui pourrait réaliser le transfert de l'été devant le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou encore Arsenal.
Rodri a déjà discuté avec Luis Enrique
Présent avec l'Espagne pour disputer la Coupe du monde 2026, Rodri aurait déjà échangé avec Luis Enrique à propos d'un éventuel transfert. Le joueur de 30 ans est sous contrat jusqu'en 2027 avec Manchester City et une solution doit être trouvée. A l'heure actuelle, sa valeur est estimée à 50M€ d'après Transfermarkt. Son arrivée au PSG pourrait être officialisée après le Mondial, toujours d'après Alex Rodriguez Sanchez. Reste à savoir si ce transfert sera confirmé dans les prochaines semaines...