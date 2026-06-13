Mercato : Une bombe en préparation au PSG, «le transfert de l’été» annoncé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plutôt discret sur le mercato l'année dernière, le PSG pourrait connaître un été beaucoup plus animé cette fois-ci. Certains joueurs pourraient quitter la capitale dans un effectif où les places sont difficiles à prendre. Mais surtout, le PSG pourrait s'activer pour valider certains transferts. D'ailleurs, un transfert XXL pourrait bien être en préparation à Paris.

Alors que le mercato estival ouvre enfin ses portes, le PSG pourrait en profiter pour valider un gros dossier cet été. Le club de la capitale serait même bien parti pour réaliser un énorme coup alors que de grosses rumeurs concernent le Real Madrid ou encore le FC Barcelone en ce moment. Un journaliste espagnol parle de transfert de l'été pour les champions d'Europe.

Le transfert de l'été annoncé au PSG Ballon d'Or 2024, Rodri évolue à Manchester City depuis 2019. Le milieu de terrain a marqué les esprits avec le club anglais mais après son Ballon d'Or, il a été freiné par une blessure l'éloignant pendant longtemps des terrains. Déjà annoncé sur le départ l'été dernier, il pourrait être la cible de pas mal de clubs en Europe. Et visiblement, un transfert pourrait se préparer au PSG puisque d'après les informations du journaliste Alex Rodriguez Sanchez, c'est bien le club de la capitale qui pourrait réaliser le transfert de l'été devant le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou encore Arsenal.